        Kocaeli'de "KODELİG'26 Ulusal Robot Yarışması" başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 15:26 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda bu yıl 4'üncüsü düzenlenen yarışmaya üniversite, lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileriyle, bu alanda görev yapan eğitmenler katılıyor.

        11 farklı kategoride 739 takım ve 2 bin 330 yarışmacının katıldığı yarışmada, bu yıl toplam 2 milyon lira ödül dağıtılacak.

        Açıklamada açılış konuşmasına yer verilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, öğrencileri böyle anlamlı bir programda ağırlamaktan büyük gurur duyduğunu belirtti.

        Salonda Türkiye'nin geleceğini gördüğünü aktaran Büyükakın, "Güzel yarınlar sizin bu yarışmalarda kendinize kattığınız bilgi, birikim ve tecrübeyle inşa edilecek. Ürettiğiniz teknolojiler yarının dünyasını güzelleştirecek. Buna yürekten inanıyorum. Sizlerle gerçekten gurur duyuyorum. Sizler Türkiye'nin geleceğisiniz. Yaptığınız buluşlarla, yazdığınız yeni programlarla, geliştirdiğiniz yeni donanımlarla gelişen Türkiye'ye yön vereceksiniz." ifadelerini kullandı.

        Büyükakın, geleceğin, gençlerin omuzlarında yükseleceğini ve teknoloji yarışını insan kaynağını en iyi yetiştirenlerin kazanacağını vurguladı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın da bu imkanı öğrencilere sunduğu için eğitim ailesi adına Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Büyükakın'ın kaptanlığındaki öğrenciler ile Kocaelisporlu futbolcular Serhat Öztaşdelen ve Joseph Nonge, robot futbolu alanında gösteri maçı yaptı.

        Yarışmada dereceye giren takımlar, ödüllerini 30 Nisan'da alacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Çağla Tuğaltay cinayetinde 4 komşu için fethi kabir talebi!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde 4 komşu için fethi kabir talebi!
        Rebecca 7 yıl sonra oğlunu buldu! Velayeti aldı... Nazar gidiyor!
        Rebecca 7 yıl sonra oğlunu buldu! Velayeti aldı... Nazar gidiyor!
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Kral Charles'ın ABD ziyareti kritik öneme sahip
        Kral Charles'ın ABD ziyareti kritik öneme sahip
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Boğazdaki hareketli anlar kamerada! Gemi karaya oturdu, yalı hasar aldı!
        Boğazdaki hareketli anlar kamerada! Gemi karaya oturdu, yalı hasar aldı!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        "Onu derhal kovun!"
        "Onu derhal kovun!"
        12 yıllık evlilik sona erdi
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı

        Benzer Haberler

        Başkan Büyükakın ve Kocaelisporlu futbolcular "robot futbolu" oynadı Kocael...
        Başkan Büyükakın ve Kocaelisporlu futbolcular "robot futbolu" oynadı Kocael...
        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden "dolandırıcılık" uyarısı
        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden "dolandırıcılık" uyarısı
        Körfezli genç yüzücüler Azerbaycan'da Türkiye'yi temsil edecek
        Körfezli genç yüzücüler Azerbaycan'da Türkiye'yi temsil edecek
        Yenilenen Tavşancıl Spor Salonu kapılarını açtı
        Yenilenen Tavşancıl Spor Salonu kapılarını açtı
        Kocaelispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
        Kocaelispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
        Gebze Belediyeler Birliği Başkanlığına Bünyamin Çiftçi seçildi
        Gebze Belediyeler Birliği Başkanlığına Bünyamin Çiftçi seçildi