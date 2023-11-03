Kocaeli'nde TIR ile belediye otobüsü çarpıştı: 9 yaralı
Kocaeli'nin Derince ilçesi D-100 karayolunda seyir halindeki TIR ile belediye otobüsünün çarpıştığı kazada, otobüsteki 9 yolcu hafif şekilde yaralandı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde TIR ile belediye otobüsünün çarpıştığı kazada 9 kişi hafif yaralandı.
D-100 karayolu Ankara istikametinde seyreden A.Ö. idaresindeki TIR, M.Y. yönetimindeki belediye otobüsüyle çarpıştı.
9 YOLCU YARALANDI
Kazada, otobüsteki 9 yolcu hafif şekilde yaralandı. AA'nın haberine göre; çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.