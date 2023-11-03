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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'nde TIR ile belediye otobüsü çarpıştı: 9 yaralı

        Kocaeli'nde TIR ile belediye otobüsü çarpıştı: 9 yaralı

        Kocaeli'nin Derince ilçesi D-100 karayolunda seyir halindeki TIR ile belediye otobüsünün çarpıştığı kazada, otobüsteki 9 yolcu hafif şekilde yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 01:46 Güncelleme: 03.11.2023 - 01:47
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        TIR ile belediye otobüsü çarpıştı: 9 yaralı
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        Kocaeli'nin Derince ilçesinde TIR ile belediye otobüsünün çarpıştığı kazada 9 kişi hafif yaralandı.

        D-100 karayolu Ankara istikametinde seyreden A.Ö. idaresindeki TIR, M.Y. yönetimindeki belediye otobüsüyle çarpıştı.

        9 YOLCU YARALANDI

        Kazada, otobüsteki 9 yolcu hafif şekilde yaralandı. AA'nın haberine göre; çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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