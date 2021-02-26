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Ersan Parlatan: “1 puan almak da bizim adımıza çok değerli”
26 Şubat 2021 Cuma, 19:29 İHA

Ersan Parlatan: “1 puan almak da bizim adımıza çok değerli”
Ricardo Sa Pinto: “Maçın galibi bizim olmamız gerekirdi”
26 Şubat 2021 Cuma, 19:05 İHA

Ricardo Sa Pinto: “Maçın galibi bizim olmamız gerekirdi”
İttifak Holding Konyaspor- Gaziantep FK maçının ardından
26 Şubat 2021 Cuma, 18:59 DHA

İttifak Holding Konyaspor- Gaziantep FK maçının ardından
'Yasa dışı' bahis oynatan şüpheli: Beni alamazlar, almaya teçhizatları yetmez
26 Şubat 2021 Cuma, 19:00 DHA

'Yasa dışı' bahis oynatan şüpheli: Beni alamazlar, almaya teçhizatları yetmez
İttifak Holding Konyaspor- Gaziantep FK (EK FOTOĞRAFLAR)
26 Şubat 2021 Cuma, 19:00 DHA

İttifak Holding Konyaspor- Gaziantep FK (EK FOTOĞRAFLAR)
İttifak Holding Konyaspor- Gaziantep FK: 0-0
26 Şubat 2021 Cuma, 19:00 DHA

İttifak Holding Konyaspor- Gaziantep FK: 0-0
Süper Lig: Konyaspor: 0 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
26 Şubat 2021 Cuma, 19:00 İHA

Süper Lig: Konyaspor: 0 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
“Beni almaya teçhizatları yetmez” dediği polise canlı yayında yakalandı Canlı yayında “Beni almaya teçhizatları yetmez” dediği polisler “Gelemez dedin, geldik, bak buradayız” diyerek şüphelileri yakaladı
26 Şubat 2021 Cuma, 19:00 İHA

“Beni almaya teçhizatları yetmez” dediği polise canlı yayında yakalandı Canlı yayında “Beni almaya teçhizatları yetmez” dediği polisler “Gelemez dedin, geldik, bak buradayız” diyerek şüphelileri yakaladı
İttifak Holding Konyaspor- Gaziantep FK (FOTOĞRAFLAR)
26 Şubat 2021 Cuma, 18:00 DHA

İttifak Holding Konyaspor- Gaziantep FK (FOTOĞRAFLAR)
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Namaz Vakitleri KONYA Namaz Vakitleri
Süper Lig: Konyaspor: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
26 Şubat 2021 Cuma, 18:00 İHA

Süper Lig: Konyaspor: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Başkan Altay: "Esnafımız yeni sanayi heyecanı yaşıyor"
26 Şubat 2021 Cuma, 16:00 İHA

Başkan Altay: "Esnafımız yeni sanayi heyecanı yaşıyor"
Minikler 'Çok Yaşa Tayyip Dede' şarkısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
26 Şubat 2021 Cuma, 17:00 DHA

Minikler 'Çok Yaşa Tayyip Dede' şarkısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Başkan Altay Daru’l Huffaz kursiyerleriyle buluştu
26 Şubat 2021 Cuma, 15:00 İHA

Başkan Altay Daru’l Huffaz kursiyerleriyle buluştu
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’dan mahalle ziyaretleri
26 Şubat 2021 Cuma, 15:00 İHA

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’dan mahalle ziyaretleri
'Türkiye, 30 bin ton patates nişastası ithal ediyor'
26 Şubat 2021 Cuma, 15:00 DHA

'Türkiye, 30 bin ton patates nişastası ithal ediyor'
Konya’da bakkal soyuldu
26 Şubat 2021 Cuma, 14:00 İHA

Konya’da bakkal soyuldu
Konya’da park halindeki tır yandı
26 Şubat 2021 Cuma, 14:00 İHA

Konya’da park halindeki tır yandı
Park halindeki TIR, alev alev yandı
26 Şubat 2021 Cuma, 14:00 DHA

Park halindeki TIR, alev alev yandı
Türkiye’nin ilk ve tek nişasta tesisi Konya'da üretimini sürdürüyor Konya, patates üretiminde ikinci sırada
26 Şubat 2021 Cuma, 12:00 İHA

Türkiye’nin ilk ve tek nişasta tesisi Konya'da üretimini sürdürüyor Konya, patates üretiminde ikinci sırada
Uluslararası sempozyumun 25'inci NEÜ’DE düzenlenecek
26 Şubat 2021 Cuma, 12:00 İHA

Uluslararası sempozyumun 25'inci NEÜ’DE düzenlenecek
Narkotik köpeği Alex, 23 kilo 432 gram eroin buldu: 3 gözaltı
26 Şubat 2021 Cuma, 13:00 DHA

Narkotik köpeği Alex, 23 kilo 432 gram eroin buldu: 3 gözaltı
Öğrenciler "Tasarla Öğren" projesiyle eğlenirken öğrendi
26 Şubat 2021 Cuma, 11:00 İHA

Öğrenciler "Tasarla Öğren" projesiyle eğlenirken öğrendi
Otobüs şoförü bagajdaki dinlenme yerinde ölü bulundu
26 Şubat 2021 Cuma, 12:00 DHA

Otobüs şoförü bagajdaki dinlenme yerinde ölü bulundu
Konya iş dünyasından çağrı: "Tedbirlere daha dikkatli uyarak, vaka sayısını hep birlikte düşürelim”
26 Şubat 2021 Cuma, 11:00 İHA

Konya iş dünyasından çağrı: "Tedbirlere daha dikkatli uyarak, vaka sayısını hep birlikte düşürelim”
Konya’da polisin operasyonunda 23 kilo eroin ele geçirildi
26 Şubat 2021 Cuma, 01:00 İHA

Konya’da polisin operasyonunda 23 kilo eroin ele geçirildi
Köpeği vurduktan sonra tekmeleyip çöpe attılar
26 Şubat 2021 Cuma, 00:00 İHA

Köpeği vurduktan sonra tekmeleyip çöpe attılar
(Özel haber) İlhan Palut: “Oyunculara özgüven, motivasyon, mücadele artışı gibi noktalarda değerlendirme yaptık”
25 Şubat 2021 Perşembe, 16:00 İHA

(Özel haber) İlhan Palut: “Oyunculara özgüven, motivasyon, mücadele artışı gibi noktalarda değerlendirme yaptık”
Medova Hastanesinden öğrencilere canlı bağlantıyla beslenme önerileri
25 Şubat 2021 Perşembe, 16:00 İHA

Medova Hastanesinden öğrencilere canlı bağlantıyla beslenme önerileri
Başkan Altay: “Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’yı Türkiye’ye layık hale getireceğiz”
25 Şubat 2021 Perşembe, 16:00 İHA

Başkan Altay: “Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’yı Türkiye’ye layık hale getireceğiz”
Selçuklu Belediyesi uzaktan eğitim merkezleri hizmete başladı
25 Şubat 2021 Perşembe, 16:00 İHA

Selçuklu Belediyesi uzaktan eğitim merkezleri hizmete başladı
Karatay’da Belediyesi 6 ayda 1,5 ton atık ilaç topladı
25 Şubat 2021 Perşembe, 16:00 İHA

Karatay’da Belediyesi 6 ayda 1,5 ton atık ilaç topladı
Meram Belediyesinden yapılandırma ödemelerinde son gün uyarısı
25 Şubat 2021 Perşembe, 14:00 İHA

Meram Belediyesinden yapılandırma ödemelerinde son gün uyarısı
Hüyük'teki tarihi cami restore ediliyor
25 Şubat 2021 Perşembe, 13:00 İHA

Hüyük'teki tarihi cami restore ediliyor