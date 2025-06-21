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        Haberler Yaşam 'Konya Tiridi'nin tarihi, Selçuklu saraylarına dayanıyor

        'Konya Tiridi'nin tarihi, Selçuklu saraylarına dayanıyor

        Konya'nın coğrafi işaret tescilli yemekleri arasında yer alan kemikli kuzu eti, tandır ekmeği, mor soğan, süzme yoğurt, sarımsak, domates, yeşil biber ve et suyu dökülüp yapılan 'Konya Tiridi'nin tarihi, Selçuklu İmparatorluğu dönemindeki saray mutfağına dayanıyor. Şef Ahmet Özbay, 'Konya Tiridi' yemeğinin etli ve patlıcanlı olarak iki çeşit yapıldığını ancak tatlısının bile olduğunu söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 11:35 Güncelleme: 21.06.2025 - 11:35
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        Konya'nın yöresel yemekleri arasında yer alan tirit, Büyükşehir Belediyesi'nin Türk Patent ve Marka Kurumu'na 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 2020 yılında başvurusu üzerine 2022 yılında 'Konya Tiridi' adıyla coğrafi işaretli olarak tescillendi.

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        Kemikli kuzu eti, tandır ekmeği, mor soğan, süzme yoğurt, sarımsak, domates, yeşil biber ve et suyu dökülüp yapılan 'Konya Tiridi' yemeğinin tarihi, Selçuklu İmparatorluğu dönemindeki saray mutfağına dayanıyor.

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        Şef Ahmet Özbay, Konya'nın lezzetli yemekleriyle gastronomide önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

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        Coğrafi işaret tescilli olan 'Konya Tiridi' yemeğinin etli ve patlıcanlı olarak iki çeşit yapıldığını ancak tatlısının bile olduğunu kaydetti.

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        "DAMAK ZEVKİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN KULLANDIKLARI BİR TATLI"

        Özbay, "Konya'da en çok kullanılan tirit çeşitlerinden bir tanesi, kavurma etinden yapılan ya da bazı yerlerde köfteden yapılan tirit şeklidir. İçerisindeki bayat tandır ekmeği, kemik suyuyla lezzetlendirilip, soğan, domates, yoğurt koymuş olduğumuz etle birlikte sunulmaktadır. Tiridin bizim bölgemizde özellikle çok fazla örneği var. Mesela bunun tatlısı bile var.

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        Kuru vişneleri bayat ekmeğin üzerine dökerek, yemekten sonra veya da önce insanlar damak zevkini değiştirebilmek için kullandıkları bir tatlıdır. Tiridin tarihi ise Selçuklu mutfaklarına kadar dayanıyor. Şu anda günümüzde Konya'nın gastronomisi biraz daha ileri seviyelere gitmeye başladı ve birçok yemeklerimiz var. Şu anda biz burada tirit çeşitlerinden üç tanesini sunuyoruz" diye konuştu.

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        #Konya Tiridi
        #Konya
        #coğrafi işaret
        #haberler
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