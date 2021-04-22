PONZİCİ 700.000 BITCOIN TOPLADI

Bir başka skandal ise ABD'de yaşanmıştı. Teksaslı Brendon Shavers'ın 2011 yılında kurduğu Bitcoin Savings & Trust, Bitcoin'ini kendi cüzdanlarına yatıranlara haftalık yüzde 7 faiz vermeyi vaat etti. Shavers çeşitli yatırımcılara piyasa fiyatının üzerinde satış yaptığını ve sistemi bu şekilde finanse ettiklerini belirtti. Ancak aslında yeni kullanıcılardan elde ettiği kaynağı eski kullanıcılara faiz olarak ödüyordu.