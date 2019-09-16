İşte o anlar;

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTelevizyon

Kuaförüm Sensin'de iddialı sözler!

Sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'de yeni hafta yeni yarışmacıların iddialı sözleriyle başladı. Kuaför Aytekin ve makyöz çilem rakiplerine ilk günden sert eleştiriler yöneltti. Aytekin, Türkan Şoray gibi kanunları olduğunu söyleyerek, hazırladığı kurallar listesini okuyarak rakiplerini uyardı. “Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

Kuaförüm Sensin

Sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'de yeni hafta yeni yarışmacıların iddialı sözleriyle başladı. Kuaför Aytekin ve makyöz çilem rakiplerine ilk günden sert eleştiriler yöneltti. Aytekin, Türkan Şoray gibi kanunları olduğunu söyleyerek, hazırladığı kurallar listesini okuyarak rakiplerini uyardı.

Günün en yüksek puanını alarak 1. olan takım Sıla ve Mira oldu. Sonucun açıklanmasının ardından gerilim daha da tırmandı. Bir zamanlar samimiyetleri ile eleştiri alan Mira ve Özlem arasında ipler koptu. Mira, Özlem ve Hayat'ı samimiyetsiz olmakla ve arkalarından koalisyon kurmakla suçladı.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çocuk 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çocuk dizisi oyuncuları kimler, konusu ne?
TELEVİZYONÇocuk dizisi oyuncuları kimler, konusu ne?
Gelinim Mutfakta Hüsniye Hanım ve Hatice neden yok? Hüsniye Hanım ve Hatice'ye ne oldu?
TELEVİZYONGelinim Mutfakta Hüsniye Hanım neden yok?
Güldür Güldür Show yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor
TELEVİZYONGüldür Güldür Show yeni sezon hazırlıklarına tam gaz ...
Ünlü çiftlerin aşk dolu paylaşımları
TELEVİZYONÜnlü çiftten aşk pozu
Seray Sever Gel Konuşalım'da neden yok? Seray Sever'e ne oldu?
TELEVİZYONSeray Sever Gel Konuşalım'da neden yok?
Aşk Ağlatır'ın reyting sonuçları belli oldu! İşte Aşk Ağlatır'ın 3. yeni bölüm fragmanı!
TELEVİZYONAşk Ağlatır zirvenin sahibi oldu
Çukur yeni bölüm ne zaman? Çukur 3. sezon 1. bölümünde neler olacak?
TELEVİZYONÇukur yeni sezonuyla bu akşam SHOW TV'de!
MasterChef dün kim kazandı? 15 Eylül MasterChef kaptanlı ve ödül oyununu kim kazandı?
TELEVİZYON15 Eylül MasterChef hangi takım kazandı?
Elimi Bırakma 46. yeni bölüm fragmanı: Azra ile Cenk boşanıyor mu? Elimi Bırakma 45. son bölüm
TELEVİZYONAzra ile Cenk boşanıyor mu?
MasterChef kaptanlık ve ödül oyununu kim kazandı? 15 Eylül MasterChef'te kıyasıya mücadele!
TELEVİZYONMasterChef son bölümde kıyasıya rekabet

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X