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Kuaförüm Sensin’de bugünün konsepti karnaval günüydü. Karnaval için hazırlanan modeller podyuma rengarenk gösterişli giysilerle ve ilginç saç ve makyajlarla çıktılar.

Yarışmanın hırslı ismi Çiğdem özenerek hazırlandığı konseptte olumsuz yorumlar alınca podyumda sinir krizi geçirdi. Her fırsatta ekibinden dert yanan ve düşük puanlar aldığından yakınan Çiğdem podyumda saçını bozdu. Çiğdem’in tavrı Bülent Ersoy’dan da sert eleştiri aldı.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;