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'Kuaförüm Sensin' yeni jürileriyle geliyor

Gözde Kansu'nun eğlenceli sunumuyla Show TV'de ekrana gelen yarışma programı Kuaförüm Sensin, sürpriz isimleri dahil ettiği yepyeni jüri kadrosuyla çok konuşulacak. Ekranların en eğlenceli ve çekişmeli yarışma programı Kuaförüm Sensin yepyeni ve iddialı jüri kadrosuyla 15 Haziran'dan itibaren Show TV'de!

Kuaförüm Sensin
HABERTURK.COM

Gözde Kansu'nun eğlenceli sunumuyla Show TV'de ekrana gelen yarışma programı Kuaförüm Sensin, sürpriz isimleri dahil ettiği yepyeni jüri kadrosuyla çok konuşulacak.

Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, moda dünyasının önemli isimlerinden Işıl Reçber ve Türkiye'nin en iyi makyaj artistlerinden Seçkin Süngüç'ün jüri koltuğuna oturacağı programda birbirinden yetenekli kuaförler ve makyözler zorlu bir yarış yaşayacak.

Kuaförüm Sensin yeni jürileriyle 15 Haziran Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 12.30'da Show TV'de!

İşte o tanıtım;

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