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Kulu’da otomobil ağaca çarptı: 3 ölü

Konya’nın Kulu ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaza, sabah saat 08:10 sıralarından Konya’nın Kulu ilçesi Kulu makas bölgesinde yakınlarında meydana geldi.

34 yaşındaki Mustafa Yılar’ın kullandığı hafif ticari araç, Aksaray’dan Ankara yönüne giderken sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptı. Sürücü Yılar ile kardeşi 28 yaşındaki Savaş Yılar ve yakınları 29 yaşındaki Merve Öksüz olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla hurdaya dönen araçta sıkışan 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

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