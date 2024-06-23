Kurban Bayramı tatilinde 30 binlik nüfus 500 bine çıktı: 450 ton çöp toplandı

Tespitlerine göre ilçeye gelen tatilcilerin sayısının 450-500 bin civarında olduğunu belirten Bozkurter, "Biz İstanbul'a sınır ilçe olması nedeniyle ve denize yaklaşık 37-38 kilometre sahil şeridimizin olması hasebiyle tatilcilerin en uğrak yerinin bizim ilçemiz olacağını biliyorduk. Bununla ilgili biz bayramdan evvel tüm marketleri, tüm fırıncı esnafını, tüm su satan esnafımızı dolaştık ve burada temel gıdada bir kıtlık olmaması için, insanlarımızın mağduriyet görmemeleri için onlarla yaptığımız toplantılarla önlemlerini aldılar. Halkımıza gerekli hizmeti verdiler, bir mağduriyet yaşanmadı." dedi.