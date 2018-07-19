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Lamborgini'den dördüncü rekor

İtalyan süper spor otomobil üreticisi Lamborghini yılın ilk altı ayında toplam 2 bin 327 otomobil teslim etti. Bu rakamlar üst üste dördüncü altı aylık rekor anlamına geliyor ve beş yıl önceki tüm yıllık satış rakamlarını bile aşıyor. Büyüme esas olarak, iki süper spor otomobil modeli Huracan ve Aventador satışlarının artmasından kaynaklandı

19.07.2018 - 16:05 | Güncelleme:


Automobili Lamborghini S.p.A dünya satışlarının artmaya devam ettiğini açıkladı. İçinde bulunulan 2018 yılının ilk altı ayında (1 Ocak - 30 Haziran) İtalyan süper spor otomobil üreticisi, dünya genelindeki müşterilerine toplam 2 bin 327 otomobil teslim etti. Böylece önceki yıla kıyasla satışlarda yüzde 11 artış gerçekleşti.  Habertürk'ten hazan Özenen'in haberine göre bu rakamlar yeni bir rekor anlamına geliyor ve sadece beş yıl önceki tüm yıllık satış rakamlarını bile aşıyor.


Automobili Lamborghini S.p.A. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali üst üste dördüncü altı aylık dönemde de yeni bir rekor kırdıklarını ve 2018’in ilk altı ayında dünya çapında elde ettikleri satış rakamının m  arkanın 5 yıl önceki 12 aylık atış adetlerini bile aştığını açıkladı.Stefano Domenicali “Bir yandan süper spor otomobili serisi için yeni modeller hazırlarken, bir yandan da çok takdir edilen Süper SUV Urus'un üretimini artırdık. Lamborghini tarihindeki bu önemli atılım, eşsiz ekibimizin tutku, azim ve yetkinlik özellikleri sayesinde mümkün oldu" diye konuştu.


Temmuz ayında Lamborghini Urus'un müşterilere ilk teslimatları başlayacak. Yani yılın ilk yarısındaki büyüme esas olarak, iki süper spor otomobil modeli olan Huracan ve Aventador model hatlarındaki satışların daha da artmasından kaynaklandı.
En ucuzu 200 bin Euro olan Huracan Performante satışlarındaki artışın desteğiyle, Coupe, Spyder ve yarış otomobili versiyonlarını kapsayan Huracan model hattının global satışları bin 400'den bin 604'e yükseldi. Aventador hattı, önceki dönemdeki yüksek seviyeyi tutturdu ve 673 adet otomobil teslimatı yapıldı.

  


TÜRKİYE SATIŞI 3'TEN 2'YE DÜŞTÜ

Lamborghini için en büyük pazar ABD olurken bu ülkeyi Japonya ve İngiltere izledi. En güçlü bölge olan Avrupa'da yüzde 30'dan fazla artış gerçekleşti. Avrupa ülkeleri arasında İtalya, İngiltere ve Avusturya en yüksek büyüme oranlarını gösterdi.
Türkiye’de yüksek Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ötürü Avrupa satış fiyatının 3 katını geçen Lamborghini geçen yıl ilk altı ay sonunda 3 adet satmışken, bu yılın ilk yarısında 2 adet satabildi. Lamborghi’nin geçen yılın tamamındaki satış rakamı ise 7 adet oldu.

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