Leicester City'nin sahibi düşen helikopterdeydi!

Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin başkanı ve sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'nın helikopteri dün Leicester'ın West Ham ile oynadığı karşılaşmanın ardından stadyum yakınlarında düştü.

Reuters'ın kulübe yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Vichai olay sırasında kızıyla birlikte helikopterde bulunuyordu. Helikopterin 2 pilotunun yanı sıra, uçuşta kimliği henüz bilinmeyen 5. bir kişinin daha olduğu belirtildi.

Kazadan kurtulan olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Taylandlı milyarder Vichai Srivaddhanaprabha'nın başkanlığında Leicester City 2016 yılında Premier Lig şampiyonluğuna ulaşarak futbolda tüm zamanların en büyük sürprizlerinden birine imza atmıştı.

Görgü tanıkları, Vichai'yi taşıyan helikopterin her maç sonrasında olduğu gibi karşılaşmanın oynandığı sahadan havalandığını ve havalandıktan bir süre sonra motorunun çalışmayı durdurması nedeniyle kontrol dışı kaldığını söyledi.

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