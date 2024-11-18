Montella'dan ayrılık sorusuna yanıt!

"HERKESİN GÖNLÜ RAHAT OLSUN"

Futbolda çok fazla spekülasyon oluşur. Ben burada olduğum için çok mutluyum ve burada sevildiğimi düşünüyorum. Bazen basın beni eleştirse de... Şaka tabii ki. Herhangi bir şekilde bir gün ayrılık olursa bunu ilk bilen insan başkanımız olur. Geldiğinden beri çok güzel bir ilişkimiz var, her şeyi konuşabiliyoruz ve aşağı yukarı aynı şeyleri düşünüyoruz. Herkesin gönlü rahat olsun.