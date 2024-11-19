Aileden miras kalan duygusal yükün bilimsel yanıtı: Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?

Kaygı bozukluğunuz varsa, ailenizdeki diğer kişilerin de kaygı yaşaması oldukça olasıdır. Ancak, kaygının nedenleri karmaşıktır ve genetik faktörler bu tablonun yalnızca bir kısmını oluşturur. Çevresel etmenler ve yaşam deneyimleri de kaygının gelişiminde etkili olur. Bu durum, kaygı yaşayan ve bu durumu çocuklarına aktaracaklarından endişe eden bireyler için umut verici bir haber olabilir.