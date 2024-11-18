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        Haberler Spor Transfer Orkun Kökçü, Ada yolcusu! Rekor bonservis... - Futbol Haberleri

        Orkun Kökçü, Ada yolcusu! Rekor bonservis...

        Benfica'da bu sezon gösterdiği performansla birçok dev kulübü peşine takan Orkun Kökçü için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Premier Lig devi Liverpool, milli futbolcu için Benfica'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 15:58 Güncelleme: 18.11.2024 - 15:58
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        İngiltere'de Orkun Kökçü sesleri yükseliyor.

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        Ada basını milli futbolcumuzun Liverpool'a transfer olabileceğini öne sürdü.

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        Haberin en önemli dayanağı ise Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ile Orkun Kökçü arasındaki yakınlık.

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        Ay yıldızlı isim ile Hollandalı çalıştırıcının dostlukları, Feyenoord dönemine dayanıyor.

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        Orkun Kökçü, o dönem Slot için "Babam gibidir. Beni, ben yapan hocadır. Bence, dünyanın en iyi teknik direktörü" ifadelerini kullanmıştı.

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        İkilinin yolu yeniden kesişirse, Türk futbol tarihi için de yeni bir transfer rekoru kırılabilir.

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        Benfica'nın 150 milyon Avroluk serbest kalma maddesi bulunan Orkun Kökçü'yü 80 milyon Avro'ya satabileceği belirtiliyor.

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        Yıldız oyuncu, Liverpool'un bu rakamı vermeyi kabul etmesi durumunda bonservisine en fazla para ödenen Türk futbolcu olarak tarihe geçecek.

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        Futbol tarihimizde bu konuda rekor Arda Turan'ın elinde Arda, 2015-2016 sezonunun başında Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon Avro karşılığında transfer olmuştu.

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        Fenerbahçe'den Brighton'a giden Ferdi Kadıoğlu içinse 30 milyon avro ödenmişti

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