Yükseliş sürüyor
İzleyici sayısının giderek artması sinema sektörüne moral verdi. Geçtiğimiz hafta sonuna sezonun en yüksek izleyici sayısına ulaşılırken % 190'lık artış gerçekleşti
Uzun süre durgunluk dönemi yaşayan sinemada yükseliş sürüyor.
İzleyici sayılarının giderek atması, sinema sektörüne moral veriyor.
'Gladyatör 2'
15 - 17 Kasım'da kesilen 450.768 bilet, eylülde başlayan yeni sinema sezonunun en yüksek gişesi olurken izleyici sayısı, eylül başına oranla % 190 arttı.
'Vahşi Robot'
Bir diğer iyi haber de Türk filmlerinin özelinde...
Türk filmleri, geçtiğimiz hafta sonunda; film başına kesilen bilet açısından yabancı filmlerin izleyici sayısını yakaladı.
'İllegal Hayatlar: Meclis'
• 20 Yabancı Film…. 238.755
Film Başına İzleyici Sayısı... 11.937
• 18 Türk Filmi… 212.013
Film Başına İzleyici Sayısı... 11.778
'Venom: Son Dans'
15 - 17 Kasım'da en çok izlenen 5 film şöyle;
• Gladyatör 2… 88.420 (Açılış)
• Vahşi Robot… 69.964 (Toplam; 206.129)
• İllegal Hayatlar: Meclis… 50.713 (Toplam; 356.444)
• Venom: Son Dans… 50.399 (Toplam; 505.911)
• 0000 Kilometre… 39.047 (Toplam; 247.793)
* Parantez içindeki rakamlar, daha önceki haftalarda gösterime giren filmlerin toplam izleyici sayısını gösteriyor.
* 'Gladyatör 2'; gösterime girdiği 18 ülkede 87 milyon dolarlık açılış elde etti.
'0000 Kilometre'