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        Yükseliş sürüyor

        İzleyici sayısının giderek artması sinema sektörüne moral verdi. Geçtiğimiz hafta sonuna sezonun en yüksek izleyici sayısına ulaşılırken % 190'lık artış gerçekleşti

        Giriş: 19.11.2024 - 08:10 Güncelleme: 19.11.2024 - 09:19
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        Uzun süre durgunluk dönemi yaşayan sinemada yükseliş sürüyor.

        İzleyici sayılarının giderek atması, sinema sektörüne moral veriyor.

        'Gladyatör 2'

        15 - 17 Kasım'da kesilen 450.768 bilet, eylülde başlayan yeni sinema sezonunun en yüksek gişesi olurken izleyici sayısı, eylül başına oranla % 190 arttı.

        'Vahşi Robot'

        Bir diğer iyi haber de Türk filmlerinin özelinde...

        Türk filmleri, geçtiğimiz hafta sonunda; film başına kesilen bilet açısından yabancı filmlerin izleyici sayısını yakaladı.

        'İllegal Hayatlar: Meclis'

        • 20 Yabancı Film…. 238.755

        Film Başına İzleyici Sayısı... 11.937

        • 18 Türk Filmi… 212.013

        Film Başına İzleyici Sayısı... 11.778

        'Venom: Son Dans'

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        15 - 17 Kasım'da en çok izlenen 5 film şöyle;

        • Gladyatör 2… 88.420 (Açılış)

        • Vahşi Robot… 69.964 (Toplam; 206.129)

        • İllegal Hayatlar: Meclis… 50.713 (Toplam; 356.444)

        • Venom: Son Dans… 50.399 (Toplam; 505.911)

        • 0000 Kilometre… 39.047 (Toplam; 247.793)

        * Parantez içindeki rakamlar, daha önceki haftalarda gösterime giren filmlerin toplam izleyici sayısını gösteriyor.

        * 'Gladyatör 2'; gösterime girdiği 18 ülkede 87 milyon dolarlık açılış elde etti.

        '0000 Kilometre'

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        #  Gladyatör 2
        #Venom
        #Vahşi Robot
        #İllegal Hayatlar: Meclis
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