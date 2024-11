Milyarlarca insanın hayatı tehlikede

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam eden COP29 zirvesi kapsamında taraf ülke temsilcileri, "2030 Hedefleri Öncesi: 2024 Yılı Yüksek Düzeyli Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı" programında bir araya geldi. Toplantıya ülke temsilcilerinin yanı sıra BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell, COP29 Başkanı ve Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile IPCC Başkanı Jim Skea ve UNFCCC yetkilileri katıldı.

"MİLYARLARCA İNSANIN HAYATI TEHLİKEDE"

Toplantıya katılan her paydaşın önemli olduğunu vurgulayan Stiell, "Eğer bizi doğru istikamete götürecek müşterek güce sahip bir yuvarlak masa toplantısı olsaydı, işte bu toplantı o olurdu. Hepinizin aynı odada, çözüm bulmaya hazır bir şekilde olması gereken bir an olsaydı, işte o an bu an olurdu." ifadelerini kullandı.

Yayımlanan son Ulusal Katkı Beyannamesi (NDC) raporunun sonuçlarına değinen Stiell, mevcut ulusal iklim planlarının yeterince ileri gitmediği, milyarlarca insanın hayatının ve geçiminin tehlikede olduğu uyarısında bulundu.