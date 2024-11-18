Wanda Nara'dan 'Görüşme' yalanlaması

Wanda Nara ile Mauro Icardi arasındaki çekişme öylesine dallanıp budaklandı ki iddialar havada uçuşuyor. O iddialardan biri; Wanda Nara'nın Mauro Icardi'den boşanmak için 77 milyon Euro'luk servetinin yarısını istediği.

Ne var ki bu iddiaları ortaya atanların unuttuğu şu; Wanda Nara'nın Mauro Icardi'ye boşanma şartı koyması söz konusu bile olamaz. Çünkü boşanmayı isteyen, boşanmadan, tüm dünyanın gözü önünde Rapçi L - Gante ile ilişki yaşayan kendisi.

Mauro Icardi'nin futbol kulüplerinden kazandığı paralar ve bilinen gayri mülkleri baz alınarak ortalama bir servet hesabı yapılmış. Ayrıca eşini, tüm dünyanın gözü önünde aldatan bir kadının Arjantin yasalarına göre tazminat isteme hakkına sahip olup - olmadığı konusuna hiç değinilmedi.

Tazminat iddiaları havada uçuşa dursun bir iddia da Wanda Nara'nın Mauro Icardi’nin avukatı Elba Marcovecchio ile bir görüşme gerçekleştirerek Santa Barbara'daki mülk ve kızlarının velayeti üzerine anlaşma sağladığı üzerine ortaya atıldı.