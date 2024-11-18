Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Ansu Fati kararı!
Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'nin, Barcelona'dan Ansu Fati ile ilgilendiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili İspanyol basını, teknik direktör Jose Mourinho'nun verdiği kararı duyurdu.
Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Fenerbahçe, ligde 12 hafta geride kalırken 26 puan topladı ve 2. sırada yer aldı.
Kış dönemi için transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'nin, Barcelona forması giyen Ansu Fati'yi istediği iddia edilmişti.
İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, 22 yaşındaki oyuncu konusunda nihai kararını verdi.
MOURINHO'DAN FATI'YE VETO!
Habere göre Fenerbahçe, İspanyol sol kanatın transferinden vazgeçti. Genç yıldız geçtiğimiz hafta sakatlanmış ve yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
Fakat Kanarya'nın Ansu Fati'yi istememesinin sebebinin verilen şansları iyi kullanamaması olduğu kaydedildi.
Bu sezon Barcelona'da 7 maçta 158 dakika süre alabilen Ansu Fati, gol veya asist katkısı sağlayamadı.