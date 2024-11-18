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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba gözaltında | Son dakika haberleri

        Çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba gözaltında

        İzmir'de 32 yaşındaki Şiyar A. boşanma aşamasındaki eşini görüntülü arayıp tehdit etti, çocuğunun boğazına bıçak dayadığı o anlar kaydedildi. Şiyar A. gözaltına alındı. Babanın yanında bulunan 7 yaşındaki Yiğit Cemil A. ve 3 yaşındaki Berat A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 21:17 Güncelleme: 18.11.2024 - 21:42
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        Çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba gözaltında
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        İzmir'in Karabağlar ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayadığı görüntüleri sosyal medyada yayımlanan baba gözaltına alındı.

        Edinilen bilgiye göre, Burdur'da bulunan Fatma A. (26), İzmir'de yaşayan ve boşanma aşamasında olduğu kocası Şiyar A'nın (32) kendisini görüntülü arayıp tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayadığı şikayetiyle savcılığa başvurdu.

        Şikayet üzerine, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

        GÖZALTINA ALINDI

        Karabağlar'da ikamet ettiği belirlenen baba Şiyar A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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        Babanın yanında bulunan 7 yaşındaki Yiğit Cemil A. ve 3 yaşındaki Berat A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

        İzmir Valiliği'nin olaya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

        "Bazı sosyal medya hesaplarında bugün paylaşılan görüntülerde, Burdur'da bulunan boşanma aşamasındaki resmi nikahlı eşi F.A'yı görüntülü arayarak çocuklarıyla tehdit eden baba Ş.A., ilimiz Karabağlar ilçesinde yakalanmış, çiftin iki erkek çocuğu devlet korumasına alınmıştır.

        Gözaltına alınan şüpheli Ş.A. ile ilgili adli işlemler devam etmektedir."

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