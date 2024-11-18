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        Haberler Spor Futbol Milli Takım İşte en yüksek kadro değerine sahip milli takımlar! - Futbol Haberleri

        İşte en yüksek kadro değerine sahip milli takımlar!

        Kasım 2024 itibariyle en yüksek kadro değerine sahip milli takımlar listesi belli oldu. Listenin zirvesinde 1.01 milyar Euro ile Fransa yer aldı. Türkiye, listede 14. sıraya yerleşti. İşte en yüksek kadro değerine sahip milli takımlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 13:29 Güncelleme: 18.11.2024 - 13:29
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        1

        1- Fransa - 1 milyar euro

        2

        2- İngiltere - 996 milyon euro

        3

        3- Portekiz - 972 milyon euro

        4

        4- Brezilya - 903 milyon euro

        5

        5- İspanya - 901 milyon euro

        6

        6- Arjantin - 815 milyon euro

        7

        7- Almanya - 782 milyon euro

        8

        8- Hollanda - 768 milyon euro

        9

        9- İtalya - 659 milyon euro

        10

        10- Belçika - 485 milyon euro

        11

        14- Türkiye - 349 milyon euro

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