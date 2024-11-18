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        Haberler Dünya Amerika Trump, ABD'deki düzensiz göçmenlerin acil durum ilanı ile toplu sınır dışı edileceğini doğruladı | Dış Haberler

        Trump, ABD'deki düzensiz göçmenlerin acil durum ilanı ile toplu sınır dışı edileceğini doğruladı

        ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, ülkede bulunan düzensiz göçmenlerin toplu sınır dışı edilmesi planının, ulusal acil durum ilanını ve orduyu içereceğini teyit etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 23:30 Güncelleme: 18.11.2024 - 23:40
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        Acil durum' ile 'toplu sınır dışı'nı doğruladı
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        Trump, Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, bu konudaki iddialara tek bir kelime ile açıklık getirdi.

        Kendisini etiketleyerek "Haberlere göre, Trump yönetimi ulusal acil durum ilan etmeye hazırlanıyor ve kitlesel sınır dışı etme programıyla (Joe) Biden'ın işgalini geri çevirmek için askeri varlıkları kullanacak" paylaşımını yapan bir kişiye Trump, "Doğru" yanıtını verdi.

        Donald Trump, 5 Kasım'da yapılan 2024 Başkanlık Seçimleri kampanyası sırasında, ABD ile savaş halindeki bir ülkeden gelen ve 14 yaş üstü herkesin gözaltına alınarak sınır dışı edilmesine izin veren 18. yüzyıldan kalma "Yabancı Düşmanlar Yasası"nı kullanarak düzensiz göçmenleri toplu olarak sınır dışı etme sözü vermişti.

        Öte yandan, Savunma Bakanlığı, Ulusal Muhafızlar aracılığıyla yıllardır düzensiz göçmenlere karşı sınır güvenliği misyonlarını destekliyor. Ancak, Trump'ın dile getirdiği kitlesel sınır dışı etme planlarıyla ilgili olası yasal, lojistik ve bütçesel kısıtlamalar hakkında hala cevabı net olmayan sorular bulunduğu belirtiliyor.

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