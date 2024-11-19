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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak uyarısı - 19 Kasım Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Antalya ve Hatay ile Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Marmara ve Ege ise parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 07:19 Güncelleme: 19.11.2024 - 07:19
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        3 bölge için sağanak uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Karabük, Kastamonu, Hatay çevreleri, Antalya'nın doğu, Mersin'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 16°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 13°

        İzmir

        Güneşli 18°

        Antalya

        Güneşli 20°

        Trabzon

        Yağmurlu 15°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 14°

        Adana

        Güneşli 20°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 15°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 14°

        Ağrı

        Yağmurlu

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney, Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BURSA °C, 16°C

        Parçalı bulutlu

        EDİRNE °C, 15°C

        Parçalı bulutlu

        İSTANBUL °C, 14°C

        Parçalı bulutlu

        KOCAELİ °C, 16°C

        Parçalı bulutlu

        EGE

        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 13°C

        Parçalı bulutlu

        DENİZLİ °C, 17°C

        Parçalı bulutlu

        İZMİR °C, 17°C

        Parçalı bulutlu

        MANİSA °C, 17°C

        Parçalı bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Hatay çevreleri ile Antalya'nın doğu, Mersin'in batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ANTALYA °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        HATAY °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MERSİN °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 11°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 12°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KAYSERİ °C, 13°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KONYA °C, 12°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Sinop, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 13°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        DÜZCE °C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KASTAMONU °C, 12°C

        Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı

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        ZONGULDAK °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        TOKAT °C, 12°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

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        ERZURUM °C, 7°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

        KARS °C, 7°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

        MALATYA °C, 12°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        VAN °C, 10°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

        GAZİANTEP °C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        SİİRT °C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğusu hafif yağmur ve sağanak yağışlı

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