Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Karabük, Kastamonu, Hatay çevreleri, Antalya'nın doğu, Mersin'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 16° Ankara Parçalı bulutlu 13° İzmir Güneşli 18° Antalya Güneşli 20° Trabzon Yağmurlu 15° Bursa Kısmen Güneşli 14° Adana Güneşli 20° Diyarbakır Parçalı bulutlu 15° Gaziantep Parçalı bulutlu 14° Ağrı Yağmurlu 7° Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney, Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. REKLAM İLLERE GÖRE HAVA DURUMU MARMARA Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BURSA °C, 16°C Parçalı bulutlu EDİRNE °C, 15°C Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 14°C Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C Parçalı bulutlu EGE Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 13°C Parçalı bulutlu DENİZLİ °C, 17°C Parçalı bulutlu İZMİR °C, 17°C Parçalı bulutlu MANİSA °C, 17°C Parçalı bulutlu AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Hatay çevreleri ile Antalya'nın doğu, Mersin'in batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM HATAY °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MERSİN °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu ESKİŞEHİR °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu KAYSERİ °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu KONYA °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Sinop, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu DÜZCE °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu KASTAMONU °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı REKLAM ZONGULDAK °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif yağmur ve sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı SAMSUN °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı TOKAT °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı TRABZON °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. REKLAM ERZURUM °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

KARS °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı MALATYA °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu VAN °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.