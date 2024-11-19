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        Haberler Spor Transfer Galatasaray, Victor Osimhen için gözü kararttı! - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Victor Osimhen için gözü kararttı!

        Galatasaray, Victor Osimhen transferi için kolları sıvamış durumda. Sarı-kırmızılılar, Galatasaray'da mutlu olan Nijeryalı için kaynak aramaya devam ederken 25 milyon Euro'yu da hazırladı

        Giriş: 19.11.2024 - 09:32 Güncelleme: 19.11.2024 - 09:35
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        Galatasaray, Victor Osimhen için gözü kararttı.

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        Napoli’den bir sezonluğuna satın alma bedeli bulunmadan kiralanan Nijeryalı golcü Galatasaray’da çok mutlu.

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        Dünyaca ünlü futbolcunun Galatasaray’ı bu denli benimseme fırsatını kaçırmak istemeyen sarı-kırmızılılar da kolları sıvamış durumda.

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        Galatasaray, 80 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli bulunan Osimhen için hem kaynak hem de formül arayışlarına başladı.

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        Sponsorluk anlaşmaları için çeşitli firmalarla görüşen Galatasaray bir yandan da kredi için bankalarla görüşüyor.

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        Sarı-kırmızılıların bir kısmı sponsorluk desteği bir kısmı ise kredi olmak üzere toplamda 25 milyon Euro’luk peşinat için söz aldığı öğrenildi.

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        Sarı-kırmızılılar, dünya devlerinin nakit bir teklif ile Napoli’nin kapısını çalmaması durumunda İtalyan ekibiyle anlaşmanın yollarını arıyor.

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        25 milyon Euro’luk peşinatın yanı sıra bonservis bedelinin kalan bölümünü yıllara bölerek vadelendirmeyi planlıyor.

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        Galatasaray, Osimhen’in tavrının bu transferde belirleyici olacağını düşünüyor.

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