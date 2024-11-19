Galatasaray, Victor Osimhen için gözü kararttı!
Galatasaray, Victor Osimhen transferi için kolları sıvamış durumda. Sarı-kırmızılılar, Galatasaray'da mutlu olan Nijeryalı için kaynak aramaya devam ederken 25 milyon Euro'yu da hazırladı
Galatasaray, Victor Osimhen için gözü kararttı.
Napoli’den bir sezonluğuna satın alma bedeli bulunmadan kiralanan Nijeryalı golcü Galatasaray’da çok mutlu.
Dünyaca ünlü futbolcunun Galatasaray’ı bu denli benimseme fırsatını kaçırmak istemeyen sarı-kırmızılılar da kolları sıvamış durumda.
Galatasaray, 80 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli bulunan Osimhen için hem kaynak hem de formül arayışlarına başladı.
Sponsorluk anlaşmaları için çeşitli firmalarla görüşen Galatasaray bir yandan da kredi için bankalarla görüşüyor.
Sarı-kırmızılıların bir kısmı sponsorluk desteği bir kısmı ise kredi olmak üzere toplamda 25 milyon Euro’luk peşinat için söz aldığı öğrenildi.
Sarı-kırmızılılar, dünya devlerinin nakit bir teklif ile Napoli’nin kapısını çalmaması durumunda İtalyan ekibiyle anlaşmanın yollarını arıyor.
25 milyon Euro’luk peşinatın yanı sıra bonservis bedelinin kalan bölümünü yıllara bölerek vadelendirmeyi planlıyor.
Galatasaray, Osimhen’in tavrının bu transferde belirleyici olacağını düşünüyor.