Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et: İşte hileli ürünler arasına giren marka ve ürünler

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

Yeni listeye göre taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 757'ye sağlığı tehlikeye düşüren ürün sayısı 151'e yükseldi.

LİSTEYE 19 YENİ ÜRÜN EKLENDİ

18 Kasım'da sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde toplam 13 marka taklit ve tağşiş yapılan gıdalarda ise toplam 6 marka bulunuyor.