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        Haberler Dünya G20 liderlerinin fotoğrafında yer almadı: Biden nerede? | Dış Haberler

        G20 liderlerinin fotoğrafında yer almadı: Biden nerede?

        ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta görevi ABD'nin yeni seçilen Başkanı Donald Trump'a devretmeden önce son kez G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı. Biden'ın ABD Başkanı olarak katıldığı son zirvede liderlerin çektirdiği fotoğrafta yer almaması dikkati çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 08:40 Güncelleme: 19.11.2024 - 08:40
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        G20 liderlerinin fotoğrafında yer almadı: Biden nerede?
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        ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD Başkanı olarak katıldığı son G20 Liderler Zirvesi'nde liderlerin çekildiği fotoğraf karesinde yer almaması dikkati çekti.

        Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki 19. G20 Liderler Zirvesi dün başladı. ABD Başkanı Joe Biden ise bu zirveye Başkan olarak son kez katılıyor. Ancak Biden G20 liderlerinin çektirdiği fotoğrafta yer almadı.

        ABD yetkilileri bu duruma sinirlendi ve Biden ile birlikte Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile birlikte fotoğrafı çekmeyi kaçırmasına neden olan hatanın "lojistik sorunlar" olduğunu söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da dahil olmak üzere dünya liderleri, grup fotoğrafı çekimi için Rio'nun koy kıyısındaki modern sanat müzesindeki kırmızı halıda yürüdüler.

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        Orada bulunan sahneye çıktılar, sohbet ettiler ve ikonik Sugarloaf Dağı fonunda poz vermek için bir araya geldiler.

        Biden ve Trudeau, aralarında ikili bir görüşme yaptıktan sonra sahneye doğru ilerlediler ancak çok geçti ve diğer liderler çoktan dağılmıştı.

        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de fotoğraf karesinde yer alamadı. O, Biden ve Trudeau ayrı bir grup oluşturdular.

        İsmini vermeyen bir ABD'li yetkili, bunun lojistik sorunlar nedeniyle olduğun söyledi ve "Tüm liderler gelmeden önce fotoğrafı erken çektiler. Yani liderlerin birçoğu aslında orada değildi." dedi.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #joe biden
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