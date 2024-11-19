Sevgilisini öldürüp canına kıymıştı! Yasak aşk iddiası!

İstanbul Pendik'te olay, dün sabah saat 07.00 sıralarında Çamlık Mahallesi Semerkant Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Binali Kara'nın (54) kullandığı ve içinde Güllü Ö.'nün de bulunduğu okul servisi yol kenarında durdu.

ÖNCE GÜLLÜ'YÜ ARDINDAN KENDİSİNİ VURDU DHA'da yer alan habere göre evli olan Binali Kara ile sevgilisi olduğu iddia edilen Güllü Özcan arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışmanın büyümesiyle Kara, yanında bulunan silahla Özcan'ı vurarak yaraladıktan sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etmek istedi.

KADIN OLAY YERİNDE CAN VERDİ Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Güllü Özcan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

ZANLI HASTANEDE ÖLDÜ İntihar ederek ağır yaralanan Binali Kara ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Özcan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OLAY YERİ İNCELEMESİ YAPILDI Polis ekipleri tek şeridi trafiğe kapatarak çevrede ve servis aracının içinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde olay yerinde 2 adet boş kovan ve bir silah olduğu tespit edildi.