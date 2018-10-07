Lüks otomobil pazarı daraldı
Otomobil
Haberler > Ekonomi > Otomobil

Lüks otomobil pazarı yüzde 25,3 küçüldü

Yılın 9 ayında lüks ve ultra lüks araç satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,8 azalarak 13 bin 22'ye geriledi. Ultra lüks segmentte pazar yüzde 8,4 lüks segmentte yüzde 25,3 daraldı

07.10.2018 - 13:13 | Güncelleme:

Son dönemde yaşanan sert kur hareketleri fiyatları milyon liraları bulan lüks-ultra lüks otomobil satışlarında düşüşleri beraberinde getirdi. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, lüks (E segmenti) ve ultra lüks (F segmenti) otomobil satışları bu yılın 9 ayında 13 bin 22 oldu. Lüks ve ultra lüks otomobil pazarı bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,8 daraldı.

SATIŞ ADEDİ 10 BİN 674'E GERİLEDİ

Lüks otomobil pazarı aynı dönemde yüzde 25,3 küçülürken, satış adedi 14 bin 297'den 10 bin 674'e geriledi. E segmentinde en fazla tercih edilen markalar sırasıyla Mercedes-Benz, BMW ve Audi oldu.

E segmentinde en çok satışı yapılan model 2 bin 823 adetle Mercedes-Benz E oldu. Sıralamada BMW 5 Serisi 2 bin 578 adetle ikinci, Audi A6 bin 375 adetle üçüncü oldu.

BMW X3, Volvo XC60, Volvo S90, Mercedes-Benz GLC ve Porche Macan da bu segmentte en çok satılan otomobiller arasında yer aldı. Lüks otomobil pazarında Land Rover Range Rover Evoque Convertible ve Lexus RC bir adet satılan modeller oldu.

ULTRA LÜKS SEGLENTİNDE AZALIŞ YÜZDE 8.4

Bu yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ultra lüks (F) segmentte de yüzde 8,4 azalışla 2 bin 348 otomobil satıldı.

F segmentinde en çok 562 adetle Volvo XC90 satılırken, bu modeli 457 adetle BMW X5, 265 adetle Land Rover Range Rover Sport ve 206 adetle Mercedes-Benz S takip etti.

Ultra lüks pazarda yalnızca birer adet satılan modeller Aston Martin V12 Vanquish Coupe, Bentley Bentayga, Bentley Flying Spur, Bentley GTC V8, Ferrari GTC4 Lusso, Ferrari 812 Superfast, Maserati Quattroport ve Mercedes-Benz S Cabriolet oldu.

Lüks ve ultra lüks araç toplam satışları, 2017 ve 2018'in ocak-eylül döneminde şöyle gerçekleşti:

  Ocak-Eylül 2017 Ocak-Eylül 2018 Yüzde Değişim Fark (Adet)
E Segmenti (Lüks) 14.297 10.674 -25,3 -3.623
F Segmenti (Ultra Lüks) 2.562 2.348 -8,4 -214
Toplam 16.859 13.022 -22,8 -3.837

Bu yılın 9 ayında fiyatı milyon liranın üzerinde olan 2 Lamborghini Huracan satıldı.

Ocak-Eylül 2018 dönemi itibarıyla lüks ve ultra lüks araç satışlarının marka bazında dağılımı şöyle:

Marka E Segmenti F Segmenti TOPLAM
Alfa Romeo 15 0 15
Aston Martin 0 10 10
Audi 1639 127 1.766
Bentley 0 6 6
BMW 3.302 578 3.880
Ferrari 0 16 16
Ford 21 0 21
Jaguar 93 8 101
Hyundai 0 2 2
Jeep 15 47 62
Lamborghini 0 2 2
Land Rover 437 422 859
Lexus 13 4 17
Maserati 6 28 34
Mercedes-Benz 3.675 415 4.090
Mitsubishi 0 6 6
Porsche 330 140 470
Ssangyong 6 0 6
Subaru 13 0 13
Toyota 69 0 69
Volkswagen 27 0 27
Volvo 1013 537 1.550
TOPLAM 10.674 2.348 13.022
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER