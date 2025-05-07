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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague MAÇ SONUCU: Panathinaikos: 75 - Anadolu Efes: 67 - Basketbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Panathinaikos: 75 - Anadolu Efes: 67

        THY EuroLeague play-off serisi beşinci ve son maçında temsilcimiz Anadolu Efes, Yunanistan ekibi Panathinaikos'a 75-67 mağlup oldu. Son maçı kazanan Yunanistan ekibi seriyi 3-2'ye getirdi ve Final Four biletini aldı. Panathinaikos, Final Four'da Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 00:00 Güncelleme: 07.05.2025 - 00:22
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        Anadolu Efes, EuroLeague'e veda etti!
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        Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off turu beşinci ve son maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'a deplasmanda 75-67 mağlup oldu.

        Bu sonuçla seriyi 3-2 kaybeden Anadolu Efes, organizasyona veda etti.

        Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e yükselen Panathinaikos ise organizasyonun yarı finalinde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

        OAKA'daki müsabakaya hızlı başlayan taraf, Yunanistan temsilcisi oldu. Bu periyotta Cedi Osman'ın üst üste basketleriyle farkı açan Panathinaikos AKTOR, çeyreği 18-10 önde tamamladı.

        İkinci periyodun başında savunmada da etkili olan Panathinaikos AKTOR, farkı 23 sayıya kadar yükseltti: 36-13. Çeyreğin ikinci bölümünde Larkin'in oyuna girmesiyle Anadolu Efes farkı düşürürken devre de Yunanistan temsilcisinin 41-30'luk üstünlüğüyle sonuçlandı.

        İkinci yarıya sert savunmayla başlayan Anadolu Efes, dış atışlarda da isabet sağlayarak üstünlük kurdu. Son bölümde fark 4 sayıya kadar inerken Panathinaikos AKTOR, son saniye üçlüğüyle son çeyreğe 7 sayı önde girdi: 53-46.

        Son periyotta iki takım da hücumda etkili olamazken Panathinaikos AKTOR, pota altında üstün olan taraftı.

        Yunanistan temsilcisi, karşılaşmadan 8 sayılık farkla 75-67 galip ayrıldı.

        Panathinaikos AKTOR'da Cedi Osman, 28 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

        Salon: OAKA

        Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Robert Lottermoser (Almanya), Emilio Perez (İspanya)

        Panathinaikos AKTOR: Cedi Osman 28, Grant 11, Nunn 12, Gabriel 8, Hernangomez 3, Sloukas 6, Mitoglou 5, Ömer Faruk Yurtseven 2, Kalaitzakis, Pleiss

        Anadolu Efes: Larkin 11, Bryant 16, Dozier 8, Poirier 6, Ercan Osmani, Smits 7, Thompson 7, Oturu 8, Erkan Yılmaz 3, Willis 1, Doğuş Özdemiroğlu

        1. Periyot: 18-10

        Devre: 41-30

        3. Periyot: 53-46

        Beş faulle oyundan çıkan: 38.38 Nunn (Panathinaikos AKTOR)

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