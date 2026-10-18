Soner Olgun'a veda

Geçtiğimiz günlerde tedavisine evde devam ettiği açıklanan Soner Olgun'un sağlık durumu kötüleşmişti. Hastaneye kaldırılan 67 yaşındaki Olgun'un entübe edildiği belirtilmişti. Ancak usta müzisyen tüm müdahalelere rağmen 16 Ekim'de yaşamını yitirdi.

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; 67 yaşında vefat eden Olgun bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Soner Olgun için ilk tören Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlendi.

Saat 11.00'de başlayan törende Soner Olgun'un ailesi, eski eşi Özlem Koldaş, yakınları ve sanatçı dostları bir araya geldi.

Olgun, öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

REKLAM

'İyi Bayramlar Türkiye' ve 'Sevda Diye Bir Kuş' şarkılarıyla da tanınan Soner Olgun, ilk olarak 30 Ağustos’ta yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılmış, sanatçı normal odaya alındıktan 2 gün sonra kendi isteği ile evinde tedavisini sürdürmüştü. Olgun, 9 gün önce ikinci kez yoğun bakıma alınmıştı.

Soner Olgun kemoterapi nedeniyle kilo kaybı yaşamıştı.

Eski eşten duygusal veda Haberi Görüntüle