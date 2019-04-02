Makro Market 1991 yılında Ankara'da, organize ve modern bir anlayışla, üretici ve müşterilerine kaliteli hizmet vermek için Songör ailesi tarafından kurulmuş olan süpermarketler zinciridir. Makro Market 6 ortaklı bir yapıdan oluşuyor. Türkiye’nin en büyük 500 şirket sıralamasında, perakende sektöründe 6'ncı sırada yer alan Makro Market, günümüzde, 7 ayrı Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 15 ilde, 248 mağaza ve 6500 personeliyle, müşterilerine hizmet veriyor.

MAKRO MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Makro Market, hafta içi mesaiye her gün 09.00’da başlar ve akşam kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet verir. Hafta sonları yani Cumartesi ve Pazar günleri de hafta içi mesai saatleri gibi hizmet vermeye devam eder. Makro Market Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramların ilk günlerinde kapalı, diğer günlerinde ise açıktır. Resmi bayramlarda ise açıktır.

MAKRO MARKET İLETİŞİM BİLGİLERİ

Makro Market Genel Müdürlüğü, Saray Mahallesi, İstanbul Yolu 26. Km. Gıdacılar Caddesi No: 11, 06980 Kazan/Ankara adresinde bulunmaktadır. Makro Markete 0312 815 47 05 numaralı telefon aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

Makro Market Çağrı Merkezi telefon numarası ise 444 0 770'tir.