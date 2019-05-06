Makyaj orucu bozar mı? sorusu Ramazan ayında en çok merak edilen sorulardan bir tanesidir. Kadınların yaratılışlarında süslenme ve makyaj yapma hissiyatı vardır ve bir çok kadın kendini güzel görmek veya iyi hissetmek için makyaj yapar peki makyaj orucu bozar mı? İşte Din İşleri Yüksek Kurul Başkanlığı'nın resmi sayfasında yer alan o merak edilen cevap...

MAKYAJ ORUCU BOZAR MI?

Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.