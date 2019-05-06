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Makyaj orucu bozar mı?

Bugün 11 ayın sultanı Ramazan ayına girmemiz ile birlikte orucu bozan şeyler araştırılmaya başlandı. Makyaj orucu bozar mı? sorusu da en çok araştırılan konular içerisinde yer alıyor. Din İşleri Yüksek Başkanlığı Makyaj orucu bozar mı? sorusunun cevabına resmi sayfasında yer vererek akıllarda ki soru işaretlerini kaldırdı. Peki makyaj orucu bozar mı?

Makyaj orucu bozar mı

Makyaj orucu bozar mı? sorusu Ramazan ayında en çok merak edilen sorulardan bir tanesidir. Kadınların yaratılışlarında süslenme ve makyaj yapma hissiyatı vardır ve bir çok kadın kendini güzel görmek veya iyi hissetmek için makyaj yapar peki makyaj orucu bozar mı? İşte Din İşleri Yüksek Kurul Başkanlığı'nın resmi sayfasında yer alan o merak edilen cevap...

MAKYAJ ORUCU BOZAR MI?

Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.

 

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