Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN'in Artuklu ilçesinde zirai ilaç tespit edilen sudan içen 110 küçükbaş öldü.

Kırsal Kuyulu Mahallesi'nde iddiaya göre; su birikintisinden su içen küçükbaşlar, bir süre sonra düşüp, yere yığıldı. Hayvanların sahibi Ziver Akış, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye AFAD, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. 180 hayvandan 110'unun öldüğünü belirleyen ekipler, ilk incelemede su birikintisinde zirai ilaç tespit etti. Sudan numune alınarak inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Salih KESKİN

2023-08-16 11:55:32