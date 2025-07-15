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        Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği Midyat'a, sıcağa rağmen turist akını

        METEOROLOJİ 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün 'mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık' uyarısında bulunduğu Mardin'in Midyat ilçesi, termometrelerin 40 derecelerin üzerinde göstermesine rağmen turist akınına uğruyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 11:22 Güncelleme: 15.07.2025 - 11:22
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        Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği Midyat'a, sıcağa rağmen turist akını
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        METEOROLOJİ 15’inci Bölge Müdürlüğü’nün ‘mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık’ uyarısında bulunduğu Mardin’in Midyat ilçesi, termometrelerin 40 derecelerin üzerinde göstermesine rağmen turist akınına uğruyor.

        Kentte, 12 bin yıllık tarihi geçmişe sahip, birçok medeniyete beşiklik eden ve 2021’de UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen Midyat ilçesi için Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü, ‘mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık’ uyarılarında bulundu. Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği ilçe, sıcak havaya rağmen turistlerin akınına uğradı. İlçeye gelen yerli ve yabancı turistler, tarihi kiliseleri, camileri ve konakları gezdi, Süryani telkari ustalarının bulunduğu gümüşçüler ve yöresel ürünler çarşısından alışveriş yaptı. Bazı kadın turistler, tarihi taş evlerin önünde şal bağlayıp kına yakarak selfie çekti. Midyat Belediyesi Turist Rehberi Şehmus Yıldız, gelenlerin sıcak havaya aldırış etmediğini ifade ederek, “Gelenler tarihi hissetmek, bu atmosferi yaşamak istiyor. Sıcak hava da bu otantik deneyimi daha da pekiştiriyor. Havaların sıcak olması gerçekten etkilemiyor turistleri. Şu anda sıcaklık 45 derece var ancak insanlar sıcağa ve soğuğa bakmıyor. Buraların tarihi, kültürü ve coğrafyasıyla tanışıyorlar” dedi.

        ‘DİZİLERDEKİ GİBİ’

        Yöresel şal bağlama işi yapan esnaf Aysel Akgün de “Midyat çok sıcak ama hem Türkiye içinden hem de yurt dışından arkadaşlarımız geliyor. Biz bu durumdan çok memnunuz. Hepinizi bekliyoruz. Berrin arkadaşımız da yurt dışından geldi, şal bağladık ona, kına yaptık. Hepinizi Midyat’a bekliyoruz” diye konuştu.

        Almanya’dan gelen Polat Beren ise ilçenin dizilerde gördüğü gibi güzel olduğunu ifade ederek, “Biz Almanya’dan geldik. Buraları gayet beğendim, çok güzel. Tam dizilerdeki gibi, fotoğraflardaki gibi. Çok güzel, beğendim. Resimler çektik, Hercai konağına gittik. Bir sürü resim çektik. Şal bağlattık. Gayet güzel buralar” ifadelerini kullandı.

        Adana’dan gelen Elif Işık, ilçeye bir daha geleceğini belirterek şöyle konuştu:

        “Kuzenimle birlikte geldim. Öncelikle Mardin gerçekten çok güzel bir şehir. Sıcaklık, Adana’ya göre yine de daha iyi diyebilirim. Ama burası da bayağı sıcak. Yorulduk yani ama değer, çok güzeldi. Çok fazla tarihi yerler var. Yani bence bu taşları bile görmek için gelebilir insanlar. Çok güzel bir yer Midyat, çok beğendim. Bir daha geleceğim.”

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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