Max, Türkiye'de yayında

Warner Bros. Discovery'nin küresel premium dijital yayın platformu Max, Türkiye’ye giriş yaptı. BluTV’nin Max’e dönüşmesiyle birlikte mevcut üyeler, Max’e giriş yapabilecekler.

Warner Bros. Discovery, gerçekleştirdiği lansman toplantısında Kaosun Anatomisi, Jasmine ve Feride adlı üç yeni yerli yapımın Max'te yayınlanacağını duyurdu.

Warner Bros. Discovery sözcüleri, daha önce duyurulan yerli yapımlar İlk Göktürk ile Prens ve Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin yeni sezonlarından ilk görüntüleri paylaştı.

Lansman itibarıyla, tüm yeni yerli yapımlar ve mevcut içeriklerin devam yeni sezonları Max Originals markasını taşıyacak.

Warner Bros. Discovery Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Genel Müdürü Jamie Cooke konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Max'in Türkiye'de yayına başlaması, Warner Bros. Discovery için önemli bir kilometre taşı ve BluTV'nin portföyümüze dahil oluşunun başarılı bir şekilde tamamlandığını gösteriyor. Gelişmiş platformumuz Max sayesinde daha da geniş bir içerik kütüphanesiyle birinci sınıf bir eğlence yelpazesi sunarak, bölgedeki ayak izimizi güçlendiriyoruz. İnanılmaz derecede zengin bir hikâye anlatımı mirasına sahip olan Türkiye’de, en kaliteli yerli yapımları Max’in küresel çapta başarıya ulaşmış yapımlarıyla bir araya getiren birinci sınıf bir içerik deneyimi sunuyor".

Türkiye Başkan Yardımcısı, Yerli Orijinal Yapımlar, Ulusal Kanallar ve Dijital Platform Operasyon Lideri Deniz Şaşmaz Oflaz ise:

"Max'in lansmanı, Türkiye'deki varlığımız için belirleyici bir an. Ülke olarak, canlı bir hikâye anlatma geleneğine ve gelişen bir eğlence endüstrisine sahibiz. Max ile sadece birinci sınıf içeriklerimizi Türk izleyicisiyle buluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin kendine özgü kültürünü ve hikayelerini anlatan yerli yeteneklere ve yapımlara yaptığımız yatırımı da artırıyoruz" dedi.

MAX'TA HANGİ İÇERİKLER VAR?

Max, Warner Bros. Pictures, DC Studios, HBO Originals, Max Originals, Discovery, TLC ve Cartoon Network'ün binlerce saatlik içeriklerine erişim sağlıyor. Max'in lansmanıyla birlikte, Magarsus'un son iki bölümü sadece yeni evinde yayında olacak. Üyeler ayrıca, Kar ve Ayı, Börü, Zuhal ve Yurt gibi Türk filmlerinin yanı sıra Barbie, Wonka, Harry Potter, Dune ve Dune: Part Two gibi filmleri izleyebilecek.

İzleyiciler ayrıca, HBO Originals dizileri The Last of Us, IT: Welcome to Derry, A Knight of the Seven Kingdoms, Euphoria ve Harry Potter gibi yeni yapımların yanı sıra, ilk kez izleyicilerle buluşacak olan, Duster ve And Just Like That.. gibi Max Originals yapımlarına da Max üzerinden erişebilecekler.