31 Mart seçimlerinin üzerinden 10 gün geçti. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere pek çok il ve ilçede itiraz süreçleri devam ediyor.

Peki kimler mazbatasını aldı, kimler mazbata almayı bekliyor?



28 İLÇEDE MAZBATALAR VERİLDİ

Habertürk Yazarı Esra Boğazlıyan, İstanbul ilçelerinde ‘Mazbatada son durum’u araştırdı…

Mazbatanın verildiği ilçeler şöyle sıralanıyor: Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Ataşehir, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beykoz, Beşiktaş, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Fatih, Güngören, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Sarıyer, Şişli, Ümraniye, Üsküdar, Silivri, Sultangazi, Tuzla ve Zeytinburnu...



8 İLÇE MAZBATASINI BEKLİYOR



İstanbul'da mazbatasını bekleyen 8 ilçe ise şöyle: Başakşehir, Beyoğlu, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Pendik, Sancaktepe ve Sultanbeyli.

ŞİLE BUGÜN ESENLER İSE CUMA GÜNÜ ALACAK

Öte yandan Şile'de mazbata teslim işlemi yarın gerçekleştirilecek. Esenler ise Cuma gününü beklerken Maltepe'nin ne zaman alacağı henüz net değil...