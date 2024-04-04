MEB, 66 bin 416 ton atık kağıdı ekonomiye kazandırdı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Sıfır Atık Projesi kapsamında, her yıl ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının geri dönüşüme kazandırılması ve milli ekonomiye katkı sunulması amacıyla 5 yılda 66 bin 416 ton atık kağıdın toplandığını ve 167 milyon 716 bin lira gelir elde edildiğini bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce resmi ve özel okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretimde öğrenim gören öğrencilere her yıl eğitim öğretim dönemi başında ders kitapları ücretsiz dağıtılıyor.