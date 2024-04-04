Sosyal medya kullanıcılarına miras kaldı!
Farklı nesilleri ortak bir mirasla birbirine bağlamaya yardımcı olan aile yadigarları, elbette korunmalı ve geleceğe aktarılmalı. Sosyal medya kullanıcıları da ailelerinden kalan en ilginç örnekleri paylaştı. İşte 'miras' deyince akla sadece mücevherler ve altınların gelmemesi gerektiğinin kanıtları...
Gizli bölmeye sahip aslan başlı baston... İnternet kullanıcısı şişenin ne işe yaradığını bilmiyormuş.
İnternet kullanıcısının amcasına miras kalan 56 yaşındaki kaplumbağa.
Büyük büyük büyükanneden miras kolye.
Aile üyesi vefat edince kedileri sosyal medya kullanıcısına miras kalmış.
"Babamın ve büyükbabamın eski aletleri için yaptığım köşe."
"Büyük büyükbabam Harry, büyük büyükannem Edith'e bu beş taşlı opal nişan yüzüğüyle evlenme teklif etmiş. Büyükannem 1990'da vefat ettikten sonra bana miras kaldı."
Büyükbabadan miras kalan satranç takımı ve masası.
1864 Steinway & Sons Style 1 Rokoko kuyruklu piyano.
Büyükbabadan miras kalan otomobil.
Büyükanneden miras kalan portakal ağacı...
Kalemtıraş koleksiyonu...
Büyükbabadan miras kalan 1981 model Treyler.
Kayınpederden miras kalan 110 yıllık sabun yapma aleti...
Büyük büyükanneden miras kalan 1910 yılına ait Singer dikiş makinesi... Üstelik hala çalışıyor.
İnternet kullanıcısına rahmetli büyükannesinden kalan ay küresi.
Ağırlığı 30 kilogramdan fazla İngiliz anahtarı.
Parfüm şişesi kolyesi.
1920'lerden kalan ekmek kızartma makinesi hala çalışıyor.
Yüz yıllık döküm waffle makinesi...
Büyükbabadan miras eski çizim aletleri...
Gizli bir bölmesi bulunan ametist ve kuvars detaylı kolye...
Büyükbabadan miras kalan küçük bir çakı.
İnternet kullanıcısına büyükbabasından kalan altın kaplama ustura.
Sosyal medya kullanıcısı kolyenin hikayesini şöyle anlatıyor:
"Büyükbabam 2. Dünya Savaşı sırasında İtalya'da görevliymiş. Bunu büyükannem için almış. Vefat ettikten sonra kolye bana miras kaldığı için şanslıyım."