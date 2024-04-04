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        Haberler Dünya Finlandiya'da okulda silahlı saldırı! 12 yaşındaki şüpheli neden bu saldırıyı gerçekleştirdi?

        Finlandiya'da okulda silahlı saldırı! 12 yaşındaki şüpheli neden bu saldırıyı gerçekleştirdi?

        2 gün önce Finlandiya'nın başkenti Helsinki'nin kuzeyindeki Vantaa kentindeki bir okulda silahlı saldırı gerçekleşti. 12 yaşındaki çocuk tarafından gerçekleştirilen saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti, polis şüphelinin zorbalığa uğradığını bu sebeple saldırıyı gerçekleştirdiğini aktardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 07:42 Güncelleme: 04.04.2024 - 07:42
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        12 yaşındaki şüpheli okula neden silahlı saldırı düzenledi?
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        2 Nisan günü Finlandiya'da bir okulda 12 yaşında bir çocuk tarafından silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda sınıftaki çocuklardan biri hayatını kaybederken, iki kız öğrenci de yaralandı.

        Polis şüphelinin 'zorbalık' sebebiyle bu saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia ettiğini söyledi.

        Finlandiya'da okulda silahlı saldırı
        Finlandiya'da okulda silahlı saldırı Haberi Görüntüle

        Finlandiya'yı sarsan saldırının ardından kamuya ait kurum ve kuruluşlarda bayrak yarıya indirildi, milletvekilleri saygı duruşunda bulundu. Saldırının gerçekleştiği okulda anma töreni gerçekleşti.

        Polis, şüphelinin sorgulama sırasında zorbalığa uğradığını söyledi ve bunun da doğrulandığını söyledi. Şüphelinin, bu yıl başında okula geldiği belirtildi.

        Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Viertola'daki saldırıdan bu yana polis, olağanüstü derecede çok sayıda farklı tehdidin farkına vardı; bunların tümü polis tarafından kapsamlı bir şekilde araştırılıyor ve çok ciddiye alınıyor" denildi.

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        SİLAH YAKIN BİR AKRABASINA AİTMİŞ

        Polis, olayda kullanılan tabancanın şüphelinin yakın bir akrabasına ait olduğunu ve bununla ilgili olarak da ayrı soruşturma başlatıldığını söyledi.

        12 yaşındaki şüpheli yaşı nedeniyle Finlandiya yasalarına göre cezai açıdan sorumlu sayılmıyor, bu da onun tutuklanamayacağı veya gözaltına alınamayacağı anlamına geliyor. Polis sorgulaması ve duruşma öncesi soruşturma tedbirlerinin ardından polis, çocuğun sosyal yardım yetkililerine teslim edildiğini bildirdi.

        Ayrıca polis, Salı günkü silahlı saldırıda ölen kişinin bir erkek ve bir Finlandiya vatandaşı olduğunu, ağır yaralanan ve halen hastanede tedavi gören iki kişinin de kız olduğunu söyledi. Hastaneye kaldırılan mağdurlardan biri Finlandiya ve Kosova çifte vatandaşı, diğeri ise Finlandiya vatandaşı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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