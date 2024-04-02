Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son dakika: Finlandiya'da okulda silahlı saldırı

        Son dakika haberi Finlandiya'da okulda silahlı saldırı

        Finlandiya'nın Vantaa kentinde bir okulda silahlı saldırı gerçekleşti. Polis üç öğrencinin yaralandığını bildirdi. Öğrenci olduğu açıklanan şüpheli fail yakalandı. Yaralanan öğrencilerden biri hayatını kaybederken, diğer ikisi ağır yaralandı. Ölen ve yaralananların yanında, vuran kişi de 12 yaşında.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 10:09 Güncelleme: 03.04.2024 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Finlandiya'da okulda silahlı saldırı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Finlandiya'nın güneyinde bulunan Vantaa kentindeki Viertola adlı ilköğretim okulunda silahlı saldırı meydana geldi.

        Polis olay yerine geçerken, kent sakinlerinden okul yakınına gelmemeleri istendi. 800 öğrencinin ve 90 öğretmenin bulunduğu okula giriş ve çıkışlar kapatıldı.

        Vurulan öğrencilerden birinin hayatını kaybettiğini, iki öğrencinin ağır yaralandığını bildiren polis, şüpheli failin de öğrenci olduğunu ve yakalandığını duyurdu. Ölen öğrencinin, yaralanan öğrencilerin ve vuran öğrencinin 12 yaşında, Finli olduğu bildirildi.

        REKLAM

        Silahlı saldırıyı gerçekleştiren çocuğun, bir yakın akrabasının ruhsatlı silahını kullandığını belirten polis, "Saldırgan 15 yaş altında olduğu için hapishaneye değil, sosyal hizmetlere gönderilecek" dedi.

        Okul müdürü, 1 saatlik sürecin ardından 'tehlikenin kalktığı' açıklamasını yaptı.

        Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, saldırının ardından 'derin bir şok içinde olduğunu' ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mart enflasyonu açıklandı
        Mart enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Şehir eşkıyalarından yumruklu saldırı!
        Şehir eşkıyalarından yumruklu saldırı!
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        "Yapay pankreas atılımında İngiltere örnek alınmalı"
        "Yapay pankreas atılımında İngiltere örnek alınmalı"
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Almanya'ya binlerce fil gönderme tehdidi
        Almanya'ya binlerce fil gönderme tehdidi
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Sevgilisini öldürdüğü suçlamasıyla yargılanıyor... "Kuma gelmeyi reddetti!"
        Sevgilisini öldürdüğü suçlamasıyla yargılanıyor... "Kuma gelmeyi reddetti!"
        "Bir de bayıl istersen Feriha!" Rolü gerçek oldu
        "Bir de bayıl istersen Feriha!" Rolü gerçek oldu
        Milyarderliği onaylandı
        Milyarderliği onaylandı
        6 yaşındaki Elif açlıktan ve eziyetten ölmüştü! Ceza yağdı!
        6 yaşındaki Elif açlıktan ve eziyetten ölmüştü! Ceza yağdı!
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Tesla 3 ayda 259 milyar dolar eridi
        Tesla 3 ayda 259 milyar dolar eridi
        Okan Buruk tarihe geçti!
        Okan Buruk tarihe geçti!
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        Dünya 12 yaşındaki Kaan'ı konuşuyor... 'Dünyanın en genç' büyükustası unvanını aldı!
        Dünya 12 yaşındaki Kaan'ı konuşuyor... 'Dünyanın en genç' büyükustası unvanını aldı!
        EYT’li bu yıl o vergiyi ödemeyecek
        EYT’li bu yıl o vergiyi ödemeyecek
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı
        Gazze'ye yardım götürürken öldürüldüler!
        Gazze'ye yardım götürürken öldürüldüler!