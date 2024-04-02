Finlandiya'nın güneyinde bulunan Vantaa kentindeki Viertola adlı ilköğretim okulunda silahlı saldırı meydana geldi.

Polis olay yerine geçerken, kent sakinlerinden okul yakınına gelmemeleri istendi. 800 öğrencinin ve 90 öğretmenin bulunduğu okula giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Vurulan öğrencilerden birinin hayatını kaybettiğini, iki öğrencinin ağır yaralandığını bildiren polis, şüpheli failin de öğrenci olduğunu ve yakalandığını duyurdu. Ölen öğrencinin, yaralanan öğrencilerin ve vuran öğrencinin 12 yaşında, Finli olduğu bildirildi.