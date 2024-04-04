Zeynep Bastık: Kendi paramın hesabını bilirim

"BENİM İÇİN YATIRIM TOPRAKTIR"

Zeynep Bastık daha sonra; "Toprağa ne kadar yatırım yaparsak o kadar kendimi huzurlu hissederim. Benim için yatırım topraktır. Alışverişe çok para harcamam. Daha çok yurt dışından alışveriş yaparım, her zaman da gitmediğim için sık alışveriş yapan birisi değilim. Demet Özdemir'in yıllık alışveriş bütçesi bence gayet mantıklı" diyerek parasını da nasıl değerlendirdiğini dile getirdi.

* Demet Özdemir'in yıllık alış veriş bütçesinin 5 milyon lira olduğu iddia edilmişti.