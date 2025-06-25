Melih Mahmutoğlu: Beşiktaş'ın hakkını yememek lazım
Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 yenerek ve seriyi 4-1'e getirerek şampiyonluğa ulaştıkları maçın ardından, "Beşiktaş'ın hakkını yememek lazım" dedi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 yenerek ve seriyi 4-1'e getirerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, karşılaşmayı değerlendirdi.
"ARTIK ŞAMPİYONLUKLARI SAYMIYORUM"
Şampiyonluğu değerlendiren Mahmutoğlu, "Artık şampiyonlukları saymıyorum. Harika bir sezon oldu. Çok yorulduk. Bu takım her şeyi hak etti. Arkadaşlıkla, kardeşlikle, taraftarıyla aile oldu. Bu sezonki 3. kupayı aldık. Herkese teşekkür ediyorum. Tarihe geçecek bir sezon oldu. Bir kere daha bu takımla gurur duyuyorum." dedi.
"BEŞİKTAŞ'IN HAKKINI YEMEMEK LAZIM"
Rakipleri Beşiktaş ile ilgili konuşan kaptan, "Beşiktaş'ın hakkını yememek lazım. Müthiş iş yaptılar. Çok iyi takımlar. Her maç pes etmeden oynadılar. Onlarla finalde oynamak güzeldi. Sonunda kupaya ulaştık. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.
"GUDURIC'İ ÇOK ÖZLEYECEĞİM"
Son olarak, takıma veda eden Marko Guduric hakkında konuşan Mahmutoğlu, "Marko Guduric'i çok özleyeceğim. Çok özleyeceğim. O gerçek bir Fenerbahçeli. Yine geri dönecek, ben hissediyorum." sözlerini sarf etti.