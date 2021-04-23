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Meral Kaplan: Ha katil olmuşsun, ha bir çocuğu anneden ayırmışsın!

Oyuncu Meral Kaplan ile iş insanı Erhan Kanioğlu boşanırken, çiftin 6 yaşındaki kızının velayeti babasına verilmişti. Kaplan, "Ben onu bir şekilde alacağım, benimle başa çıkmazsın' diyordu. Ben şok oldum, inanamadım. Babasına gidecek 2 gün, sonra gelecek gibi düşünüyor. Benim gözümde ha katil olmuşsun ha bir çocuğu anneden ayırmışsın, hiçbir farkı yok” dedi

Meral Kaplan: Ha katil olmuşsun, ha bir çocuğu anneden ayırmışsın! - Magazin haberleri
"Ha katil olmuşsun, ha bir çocuğu anneden ayırmışsın!"
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İHA

Oyuncu Meral Kaplan ile 4 yıldır karşılıklı boşanma davaları devam eden iş insanı Erhan Kanioğlu boşanırken, çiftin 6 yaşındaki kızının velayeti baba Kanioğlu'na verildi. Kararın ardından çocuğunun velayeti kendisinden alınan Meral Kaplan, gözyaşlarına boğuldu. Kaplan, 6 yaşındaki kızının velayetinin babasına verilmesinin ardından çok üzgün olduğunu belirterek, yaşadıklarını anlattı.

"HA KATİL OLMUŞSUN, HA BİR ÇOCUĞU ANNEDEN AYIRMIŞSIN"

6 yaşındaki kızının velayetinin babasına verilmesinin ardından çok üzgün olduğunu ifade eden oyuncu Meral Kaplan, “Velayeti alacağını zaten bana söylüyordu. 'Ben onu bir şekilde alacağım, benimle başa çıkmazsın' diyordu yani. Oyun oynuyor sanki, ben anlamıyorum. Ben şok oldum. 'Herhalde böyle bir şey mümkün değil' diye düşündüm. İnanamadım, 'Neye dayanak veriyorsunuz?' dedim. Büyük bir kindarlık var. Bizim birlik olup, çocuğumuzun psikolojisiyle ilgilenmemiz gerekiyor. Ne zaman isterse hep babasındaydı. Sadece 'Bana haber verin' diyordum. Haberim olmadan okuldan alıyor, götürüyordu. Bulamıyordum polislere gidiyordum, artık bıktılar. Avrupa vatandaşı, pasaportlarını istedi dilekçede. Babasına gidecek 2 gün, sonra gelecek gibi düşünüyor. Benim gözümde ha katil olmuşsun, ha bir çocuğu anneden ayırmışsın. Hiçbir farkı yok" ifadelerini kullandı.

"BİZLER DE ŞOKTAYIZ"

Dava sonrası açıklamalarda bulunan Avukat Dilek Şahbaz, "Uydurma tanıklar oluşturuldu, bu tanıklar görgüden, bilgiden uzak, tamamen baskı ve zorlamalarla beyanlarda bulundu. Bunlara dayanarak sayın mahkeme bizim açmış olduğumuz davanın reddine, karşı tarafın davasının kabulüne karar verdi ve bu davada müvekkilimizi ağır kusurlu olarak ilan etti. Ağır kusurlu olduğu için yoksulluk nafakasını kaldırdı, çocuğun geçici ve kesin velayetinin babaya verilmesi yönünde karar verdi. Yerel mahkemenin kararı usul ve yasaya aykırı. Bizi en çok üzen karar, müşterek çocuğun velayetiyle ilgili. Çocuk çok küçük, annesiyle uyuyor. Yerel mahkeme nasıl böyle bir karar verdi bizler de şoktayız. Kız çocuğu, annenin bakım ve şefkatine ihtiyacı var. Gerekçeli karar yazıldıktan sonra itiraz edeceğiz" diye konuştu.

KIZININ VELAYETİNİ KAYBETMİŞTİ

Oyuncu ve eski manken Meral Kaplan ile iş insanı eşi Erhan Kanioğlu boşanmıştı. Mahkeme, çiftin 6 yaşındaki kızlarının velayetini babaya verip, Kaplan'ın, Kanioğlu'na 200 bin lira tazminat ödenmesine hükmetmişti.

"ÇOCUĞUM DOĞDUĞUNDAN BERİ MAHKEMELERDEYİM"

Duruşma sonrası basın açıklaması yapan Meral Kaplan, gözyaşları içinde "Çocuğum doğduğundan beri mahkemelerdeyim. Şiddet görsem de ispatlayamadım. Mahkeme bir anda 6 yaşındaki çocuğumu benden aldı. Bir de tazminat ödememe hükmettiler. Ben pes etmeyince çocuğumun velayeti alındı ama buna izin vermeyeceğim. Ruh sağlığım için rapor istediler her şey tamam bir sıkıntı yok. Mahkeme hiçbir gerekçe göstermedi" demişti.

"VERİLEN KARAR HUKUKA UYGUN DEĞİLDİR"

Kaplan'ın avukatı ise, "Kararı istinaf edeceğiz. Verilen karar hukuka uygun değildir. Müvekkilimize atfedilen suçlar için somut ve inandırıcı bir delil yoktur. 6 yaşındaki bir kız çocuğu, baba sürekli yurt dışına gidip, geliyor. Anneye muhtaç. Çocuğun fiziksel ve ruhsal gelişiminin annenin yanında sağlanması gerekiyor" şeklinde konuşmuştu.

NE OLMUŞTU?

Ünlü oyuncu ve eski manken Meral Kaplan, 2018 yılında eşi Erhan Kanioğlu'na kendisini aldattığı iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Kaplan, boşanmak için Kanioğlu'ndan 2 milyon lira tazminat ile çocuğunun velayetini istemişti. Buna karşılık iş insanı Erhan Kanioğlu da karşı boşanma davası açmış ve Meral Kaplan'dan 1 milyon lira manevi, 50 bin lira maddi tazminat istemişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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