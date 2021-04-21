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Meral Kaplan 6 yaşındaki kızının velayetini kaybetti

Oyuncu ve eski manken Meral Kaplan ile iş insanı eşi Erhan Kanioğlu boşandı. Mahkeme, çiftin 6 yaşındaki kızlarının velayetini babaya verip, Kaplan'ın, Kanioğlu'na 200 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti. Duruşma çıkışı gözyaşlarını tutamayan Meral Kaplan, "Çocuğum doğduğundan beri mahkemelerdeyim. Şiddet görsem de ispatlayamadım. Mahkeme 6 yaşındaki çocuğumu benden aldı. Buna izin vermeyeceğim" ifadelerini kullandı

Son dakika: Meral Kaplan kızının velayetini kaybetti! Gözyaşlarına boğuldu - Magazin haberleri
Velayeti kaybetti, gözyaşlarını tutamadı
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DHA

İstanbul 3. Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasında Meral Kaplan ve taraf avukatları hazır bulundu. Erhan Kanioğlu ise duruşmaya gelmedi. Gizlilik kararı nedeniyle basın mensupları ve izleyici alınmayan duruşmada, Kaplan ve Kanioğlu'nun boşanmasına karar verildi.

Çiftin 6 yaşındaki kızlarının velayeti babaya verilirken, mahkeme, Meral Kaplan'ın, Erhan Kanioğlu'na 150 bin TL'si manevi, 200 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

"ÇOCUĞUM DOĞDUĞUNDAN BERİ MAHKEMELERDEYİM"

Duruşma sonrası basın açıklaması yapan Meral Kaplan, gözyaşları içinde "Çocuğum doğduğundan beri mahkemelerdeyim. Şiddet görsem de ispatlayamadım. Mahkeme bir anda 6 yaşındaki çocuğumu benden aldı. Bir de tazminat ödememe hükmettiler. Ben pes etmeyince çocuğumun velayeti alındı ama buna izin vermeyeceğim. Ruh sağlığım için rapor istediler her şey tamam bir sıkıntı yok. Mahkeme hiçbir gerekçe göstermedi" dedi.

"VERİLEN KARAR HUKUKA UYGUN DEĞİLDİR"

Kaplan'ın avukatı ise, "Kararı istinaf edeceğiz. Verilen karar hukuka uygun değildir. Müvekkilimize atfedilen suçlar için somut ve inandırıcı bir delil yoktur. 6 yaşındaki bir kız çocuğu, baba sürekli yurt dışına gidip, geliyor. Anneye muhtaç. Çocuğun fiziksel ve ruhsal gelişiminin annenin yanında sağlanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Ünlü oyuncu ve eski manken Meral Kaplan, 2018 yılında eşi Erhan Kanioğlu'na kendisini aldattığı iddiasıyla boşanma davası açmıştı.

Kaplan, boşanmak için Kanioğlu'ndan 2 milyon lira tazminat ile çocuğunun velayetini istemişti. Buna karşılık iş insanı Erhan Kanioğlu da karşı boşanma davası açmış ve Meral Kaplan'dan 1 milyon lira manevi, 50 bin lira maddi tazminat istemişti.

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