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        Haberler Bilgi Ekonomi Merkez Bankası Temmuz faiz kararı beklenti anketi yayınlandı! TCMB Temmuz faiz beklentisi ne yönde?

        Merkez Bankası Temmuz faiz kararı beklenti anketi yayınlandı! TCMB faiz beklentisi ne yönde?

        AA Finans'ın TCMB'nin 23 Temmuz Salı günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Peki, beklentiler ne yönde oldu? Merkez Bankası faizi düşürecek mi artıracak mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2024 - 09:10 Güncelleme: 20.07.2024 - 09:10
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        Yerel piyasalarda gözler Merkez Bankası faiz kararı için çevrildi. 23 Temmuz Salı Günü açıklanacak olan faiz kararı öncesi beklenti anketi yayınlandı. 15 ekonomist faiz kararı hakkında öngrülerde bulundu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı için beklentiler ne yönde, faiz oranı düşecek mi? İşte, detaylar...

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        MERKEZ BANKASI TEMMUZ FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

        AA Finans'ın TCMB'nin 23 Temmuz Salı günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

        Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

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        FAİZ BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

        Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

        Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 3'ü yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 47,5, 6'sı yüzde 45, 1'i yüzde 42,5 ve 2'si yüzde 40 olacağını öngördü. 2 ekonomist ise yıl sonu tahmininde bulunmadı.

        Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.

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