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Merkez Bankası'nın kripto paraların ödeme aracı olarak kullanılmasını yasaklaması günün en çok konuşulan konusu oldu. Sektör temsilcileri düzenlemenin fintechler ve ödeme kuruluşlarının kripto para platformlarına fon transferine aracılık etmesine ilişkin yasak getirdiğini, banka transferlerine yönelik bir yasak olmadığını vurguladı. Yatırımcının doğrudan düzenlemeden etkilenmediğini belirtti.

Kripto para alım-satım platformu BtcTurk'ün CEO'su Özgür Güneri ve Yönetim Kurulu Üyesi Bora Oruç düzenlemeyle değerlendirmelerde bulundu. SPK Eski Başkan Yardımcısı olan Bora Oruç düzenlemeyle ilgili olarak "Merkez Bankası TL'nin yerine geçecek bir şekilde kripto varlıkların kullanılmasını istemiyor. Buna ilişkin bir düzenleme" dedi.

Son dönemde bazı şirketlerin üst segmente araç-ev satışında kripto varlıkların kullanılacağına dair girişimlerini duyurduğuna dikkat çeken Oruç "Tabii bunun vergi ve muhasebe ayağı belli olmadan ve TL'nin yerini alacak bir şekilde bir ödeme aracı olarak görev görmesini Merkez Bankası istemez" ifadelerini kullandı.

PAPARA'DAN TRANSFER YAPILAMAYACAK

Düzenlemenin BtcTurk gibi kripto alım-satım platformlarına yönelik bir yasaklama getirmediğini, ödeme kuruluşlarını ilgilendirdiğini belirten Oruç sözlerine şöyle devam etti: "Bizim de çalıştığımız bir ödeme kuruluşu var. Papara üzerinden fon transferine izin veriyorduk. Bunu 20 Nisan'dan itibaren yapamayacağız."

BtcTurk CEO'su Özgür Güneri ise firmanın sosyal medya hesaplarında canlı olarak yayımlanan söyleşide "Özünde bakacak olursak kripto varlıklara ilişkin bir düzenleme olmadığını, ödeme sistemleri, ödeme kuruluşları ve elektronik para şirketlerini düzenleyen Merkez Bankası'nın bu alanda attığı bir adım olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

'OLUMSUZ DÜZENLEME BEKLEMİYORUM'

Düzenleyici otorite tarafından 2 farklı başlığın gündeme gelmiş olabileceğini söyleyen Güneri sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kripto varlıklara ilişkin genel çerçeve, düzenleme henüz netleşmeden regüle kurumların bu taraftaki faaliyetlerini birazcık bekletmek adına bir girişim olduğunu düşünüyorum. Orta-uzun vadede kripto varlıklara ilişkin olumsuz bir düzenleme beklemiyorum Türkiye'de. Türkiye'nin küresel anlamda bu işte bir güç olabileceği, markalar çıkarabileceği bir fırsat var elimizde. O olduktan sonra bu ister bankalar, ister elektronik para kuruluşları olsun, bunların tamamıyla veya farklı finansal kuruluşlarla yapılacak birçok işbirliğiyle açık bir noktaya geleceğiz.

Kullanıcılarımızın BtcTurk'te para yatırıp-çekme, veya kripto para alım satımı yapıp saklarken hayatlarını değiştirecek bir durum öngörmüyoruz. Banka hesaplarımız üzerinden 7/24 Türk Lirası yatırıp çekebilecekler. Kripto para endüstrisi ve gelişimi açısında Türkiye'de olumsuz bir resim beklemiyorum."

Paribu CEO'su Yasin Oral ise TCMB'nin kripto varlıklara ilişkin yönetmeliğinde, yatırımcılara mağduriyet oluşturacak herhangi bir husus bulunmadığını söyledi.

Yönetmeliğin kripto paraların yasaklanması gibi lanse edilmesinin kaygı verici olduğunu dile getiren Oral, "Halbuki konunun bununla uzaktan yakından hiçbir ilgisi yok. Sadece ödeme kuruluşlarının ve elektronik para şirketlerinin, bu alanlarda transfer yapmasını, bu platformların transfere aracılık etmesini düzenleyen bir yönetmelik. Dolayısıyla bu elektronik para şirketlerini bağlayan bir düzenleme, kripto para ve kripto para platformlarıyla ilgili değil." dedi.

'ÖN ÇALIŞMA DİYE DÜŞÜNÜLEBİLİR'

Oral, Paribu'da kullanıcıların bankalarla aktif bir şekilde rahatlıkla transferlerini yapabildiğini ve yapmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Elektronik para şirketlerinin transferi, bizim toplam transferlerimiz içerisinde çok küçük bir hacim kaplıyordu. Burada genel kaygı verici husus bilgi kirliliği... Bunu bir düzeltmek doğru olur. Bu yönetmelikle alakalı yorumda bulunmak için çok erken. Çünkü burada muhakkak Merkez Bankası'nın bir sürü dayanağı vardır. Onları görmek ve değerlendirmek gerekir. Bunun dışında, bu olası regülasyonun bir ön çalışması diye de düşünülebilir. Onun için de çok erken, çünkü bu biraz regülasyondan bağımsız bir düzenleme. Bu yönetmelik, bankalarda görülmeyip de elektronik para şirketlerinde görülen bazı problemlerden ötürü de yapılmış olabilir."

Bir başka kripto para borsası Narkasa'nın CEO'su Erdal Kaya ise, "2021 yılında resmi makamların kripto paralar üzerine ciddi çalışmaları olduğunu görüyoruz. Bu çalışmaların yasaklamaya yönelik değil, yasal bir zemin oluşturmaya yönelik olduğunu söylemek mümkün. Bugünkü kararın kripto paralar için önemli bir eşik olduğunu görüyoruz. Merkez Bankasının ilk kez kripto paraları tanımlaması çok önemli" ifadelerini kullandı.

'KAFA KARIŞIKLIĞI YAŞANDI'

Yayımlanan yönetmelikle ilgili kafa karışıklığı yaşandığını belirten Erdal Kaya, "Borsamızın destek ekibine yöneltilen sorularda ve bazı sosyal medya paylaşımlarında “kripto para borsalarının kapandığı veya kripto varlıkların yasaklandığı” yönünde yanlış bir algının oluştuğunu gördük. Bu yönetmelik Merkez Bankası'nın yönetmeliği olduğu için Merkez Bankası'na tabi bankaları ve dijital ödeme platformlarını ilgilendiriyor. Genel ticaret açısında herhangi bir sorun teşkil etmiyor ve bir yasak söz konusu değil. İsteyen direkt cüzdan transferi ile kripto para ödemesi almaya devam edebilir, bunu engelleyen bir durum yok" dedi.

Yönetmeliğin dayanak maddesinde de belirtildiği üzere yapılan düzenlemenin ödeme ve elektronik para kuruluşlarına yönelik olduğunun altını çizen Erdal Kaya, "Düzenlemenin kripto paraların alım satımına aracılık hizmeti veren kripto para borsalarıyla bir ilgisi yoktur. Aynı şekilde söz konusu yönetmelikte kripto varlıkların yasaklandığına dair herhangi bir ifade de yoktur. Yönetmelikte sadece ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıkları doğrudan veya dolaylı kullanımı yasaklanmış, bu doğrultuda bu kuruluşların kripto para borsalarına aracılık hizmeti sunamayacağı belirtilmiştir" dedi.

Bloomberg HT canlı yayınına bağlanan SC Yönetim ve Danışmanlık Kurucusu ve Bankalarası Kart Merkezi eski Genel Müdürü Dr. Soner Canko Merkez Bankası'nın kendi görev ve yetki alanında bir konuya açıklık getirdiğini ifade etti. Canko "Merkez Bankası 'bankaların, fintechlerin herhangi bir şekilde bu tür gayri maddi varlıklar için işbirlikleri yapmasını istemiyorum' dedi. İkinci olarak da 'özellikle fintech firmalarına bu gayri maddi varlıklar için, bilinen adıyla kripto varlıklar için, fon transferini yasaklıyorum' dedi" diye konuştu.

'YATIRIMCILARI ETKİLEYECEK BİR DURUM YOK'

Şu anda yatırımcıları doğrudan etkileyecek bir durum olmadığını belirten Canko "Bu yönetmelikle kripto varlık alım-satımı yasaklanmıyor. Kripto varlık borsalarına para para gönderimi ve paraların çekimi konusuna ilişkin düzenlemeler getiriliyor. Bir kripto varlığınızı satarak kahve almak istiyor musunuz? Bu bir ödeme işlemidir. Düzenleme bunu yapmayın diyor. Bundan sonraki süreçte gözlerimiz BDDK, SPK ve MASAK'ta olmalı" ifadelerini kullandı.

Bu tip süreçlerin son yıllarda dünyada da yaşandığını söyleyen Soner Canko "Çin mesela en sert yasaklamaları getirmişti. Şu anda yine aynı Çin, merkez bankası dijital parası konusunda en ileri ülke haline geldi. ABD'de düzenlemecilerin çok şahin yorumlarını gördük geçmişte. Ancak yakın zamanda yumuşama dönemine girildiğini ve olumlu adımlar atıldığını gördük" dedi.

Canko bankalardan kripto para borsalarına para gönderme konusunda herhangi bir engel olmadığını belirtti.