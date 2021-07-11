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Meteoroloji'den Karadeniz için sağanak, güney iller için yüksek sıcaklık uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz ile Doğu Karadeniz sağanak yağışlı diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Güney kesimlerde ise yüksek sıcaklıklar etkili olacak. Marmara'nın güneyi ile kuzey Ege'de kuvvetli rüzgarlar hakim olacak.

Meteoroloji'den son dakika Karadeniz için sağanak, güney iller için yüksek sıcaklık uyarısı - Hava Durumu
Karadeniz için sağanak, güney iller için yüksek sıcaklık uyarısı
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (30-50 km/sa), Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneyinde güneybatı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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