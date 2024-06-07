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        Haberler Yaşam Mevsimi bitmeden tüketin: Yazın favori meyvelerinden olan karadutun bilinmeyen 7 faydası!

        Mevsimi bitmeden tüketin: Yazın favori meyvelerinden olan karadutun bilinmeyen faydaları!

        Karadut genellikle haziran, temmuz ve ağustos gibi yaz aylarında taze olarak tüketilebilen bir meyvedir. Kısa mevsimi boyunca tüketilebilen bu yaz meyvesi, sağlık açısından oldukça faydalıdır. Peki, karadutun ne gibi faydaları vardır? İşte, sizin için anti diyabetik özelliğinden sindirim sağlığını desteklemesine kadar birçok işlevi bulunan karadutun 7 yararı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 15:00 Güncelleme: 07.06.2024 - 01:25
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        Meyveler, insan sağlığı için vazgeçilmez birer kaynaktır ve her birinin kendine özgü sağlık yararları bulunur. Bu sağlık dolu meyvelerden biri de karaduttur. Karadut, besleyici içeriği ve güçlü antioksidanlarıyla sağlığı desteklerken birçok sağlık sorununa karşı da koruyucu bir kalkan görevi üstlenir. Haberimizde sizin için karadutun bazı faydalarını derledik. İşte, detaylar...

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        1. MİKROPLARA KARŞI KORUYUCU ETKİLERİ BULUNABİLİR

        Avrasya Gıda Bilimi ve Teknolojisi dergisinde 2020 yılında yayınlanan araştırmaya göre karadut, bacillus subtilis ve streptococcus mutans gibi farklı bakterilere karşı aktif ve güçlü bir etki gösterir. Yapılan başka bir araştırmada ise karadutun yapraklarından izole edilen 6 bileşenin vücutta oluşan birçok bakteriye karşı antibakteriyel etkiler gösterdiği biliniyor.

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        2. ALZHEIMER ÜZERİNDE ETKİLİ

        Karadut meyvesinde bulunan amyloid beta peptidi, Alzheimer hastalığının etkenlerini azaltabilir ve hafıza kaybını önleyebilir. Yani yapılan araştırmalar, bu bileşiğin nörotoksisitenin ve fibril oluşumunun zayıflatılmasını engelleyerek hafıza kaybını önlemede etkili olabileceğini gösteriyor.

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        3. KİLO VERMEYE YARDIMCI OLABİLİR

        Karadut suyu, sağlıklı bir içecek olarak kabul edilir. İçinde bulunan antioksidanlar, kalp sağlığına iyi gelirken aynı zamanda açlığı bastırarak kilo vermeye de yardımcı olabilir.

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        4. KANSERE KARŞI KORUMA SAĞLAYABİLİR

        Karadut meyvesinin antosiyanin açısından zengin olması, mide kanserinin oluşumunu engellemek için kullanılabileceğini gösterir. Ayrıca helicobacter pylori gibi içerdiği bazı bileşenler, tümör oluşumunu engelleyebilir.

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        5. ANTİ DİYABETİK ÖZELLİKLERE SAHİP

        Diyabet, dünya çapında yaklaşık 425 milyon insanı etkiliyor. Uluslararası Moleküler Bilimler Dergisi’nde 2023 yılında yayınlanan araştırmaya göre dünyanın bazı bölgelerinde karadut yaprakları, meyveleri ve kabukları anti-diyabetik ilaç olarak kullanılıyor, yani kan şekeri düzeylerini düşürmede etkili olduğu düşünülüyor.

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        6. SİNDİRİM SAĞLIĞINI ETKİLEYEBİLİR

        Diğer meyve ve sebzeler gibi karadut da bol miktarda diyet lifi içerir. Diyet lifi, dışkıyı şişirerek ve gıdanın sindirim sistemindeki hareketini hızlandırarak sindiriminizi iyileştirmeye yardımcı olur. Yani kabızlık, şişkinlik ve kramp oluşumunu azaltabilir.

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        7. KARDİYOVASKÜLER KORUMA SAĞLAYABİLİR

        Kardiyovasküler bozukluklar, kalp ile kan damarlarını etkiler ve dünya çapında başlıca ölüm nedenlerinden biridir. Bununla birlikte, potasyum içeriği sayesinde karadut, kan basıncını düzenleyerek kalp sağlığını olumlu yönde etkileyebilir.

        Kaynak: International Journal of Molecular Sciences, Web MD, Eurasian Journal of Food Science and Technology

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