Meyveler, insan sağlığı için vazgeçilmez birer kaynaktır ve her birinin kendine özgü sağlık yararları bulunur. Bu sağlık dolu meyvelerden biri de karaduttur. Karadut, besleyici içeriği ve güçlü antioksidanlarıyla sağlığı desteklerken birçok sağlık sorununa karşı da koruyucu bir kalkan görevi üstlenir. Haberimizde sizin için karadutun bazı faydalarını derledik. İşte, detaylar...