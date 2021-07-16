MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) July 16, 2021



HDP’li Gergerlioğlu, hakkındaki kararın bugün TBMM’de okunmasıyla tekrar milletvekilliğine dönmüş, Genel Kurul’daki sırasına oturmuştur. Ama yok sayılan hak ve hukuk olmuştur. Hakikaten derin ızdırap verici bir süreç maşeri vicdanı kanatmıştır. Sebep olanlar utanmalıdır.

"GERGERLİOĞLU'NU HEYECANLA ALKIŞLAYANLAR PKK'LI VE FETÖ'CÜ ALÇAKLARDI"

Cezaevinden çıkar çıkmaz “nerede kalmıştık” diye soran Gergerlioğlu’nu heyecanla alkışlayanlar PKK’lı ve FETÖ’cü alçaklardı. Kaldığı yer melanetin yeriydi, rezaletin iniydi, karanlığın meskeniydi. Artık oradan devam etmesinin önü de Anayasa Mahkemesi tarafından açılmıştır.

"AYM BAŞKANINA TAVSİYEM BU SÖZLERİMİ AKILDAN ÇIKARMAMASIDIR"

Açılan bir şey zamanı geldiğinde kapatılır. Bu hesap da elbet bir gün muhataplarına sorulur. Hak zayi olmaz, heba olmaz, gecikse bile hakkın teslimi eninde sonunda tarafını ve yerini bulur. Anayasa Mahkemesi Başkanı’na tavsiyem bu sözlerimi aklından çıkarmamasıdır.