Milli İstihbarat Akademisi’nden “Türkiye’de İstihbarat Çalışmaları” raporu

Paylaşılan raporda istihbaratın günümüzde yalnızca devletler arası rekabetin bir aracı olmaktan çıkarak, devlet dışı aktörler, terör örgütleri, uluslararası şirketler ve hatta bireyler arasında da stratejik bir enformasyon alanına dönüştüğü vurgulandı.

Dijitalleşme, yapay zeka ve büyük veri gibi teknolojik gelişmelerin, istihbaratın üretim ve kullanım biçimlerini dönüştürdüğü ifade edildi. Bu çerçevede, istihbaratın farklı aktörler tarafından farklı hedeflerle kullanılıyor olması, konunun yalnızca güvenlik perspektifiyle değil; fen ve mühendislik, sosyoloji, hukuk ve siyaset bilimi gibi disiplinlerin katkısıyla çok boyutlu olarak ele alınmasını gerekli kıldığına işaret edildi.”

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İSTİHBARAT ÇALIŞMALARI AKADEMİK ZEMİN KAZANIYOR

Raporda, istihbarat çalışmalarının başlangıçta mesleki eğitim kapsamında ele alındığı ancak disiplinlerarası etkileşim, tarihte yaşanan istihbarat vakaları ve savaşların doğasında yaşanan değişimle birlikte akademik perspektifin bir ihtiyaç haline geldiği belirtildi. Ayrıca, bilgi toplama tekniklerindeki dijital dönüşüm ve çok kutuplu dünyanın doğurduğu rekabet ortamının, özgün akademik çerçevelerin geliştirilmesini zorunlu hale getirdiği vurgulandı.

SAHA DENEYİMİ AKADEMİYE TAŞINIYOR Paylaşılan raporda, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından 2012 yılında uluslararası konferans ile başlatılan akademik açılımın, Türkiye’nin stratejik hedefleri doğrultusunda nasıl şekillendiğinin altı çizildi. Bu dönem, Türkiye’nin dış politikadaki aktif rolü, bölgesel otonomi arayışı ve stratejik açılımlarının ivmelendiği bir süreç olarak dikkat çekiyordu. Ayrıca, Türkiye’nin terörizmle mücadelesinde yeni bir evreye geçtiği, Suriye, Irak, Libya ve Somali gibi bölgelerdeki operasyonel faaliyetlerinin arttığı vurgulandı. Raporda, Türkiye’nin sinyal istihbaratı, siber güvenlik ve istihbarat teknolojileri alanındaki önemli atılımlarına da değinildi. Bu atılımların, Türkiye’nin küresel ölçekteki stratejik gücünü pekiştirdiği ifade edildi. Türkiye’nin sahadaki deneyimlerinin, akademik bir temele oturtulmasının, bu alandaki bilgi üretiminin artırılması ve ulusal stratejilere uygun bir doktrin oluşturulması açısından büyük önem taşıdığının altı çizildi. MİA’NIN KURULUŞ AMACI: KAVRAMSAL VE KURAMSAL DERİNLİK İNŞASI Raporda, Milli İstihbarat Akademisi’nin 2024 yılında faaliyete geçmesinin ardından Türkiye'yi stratejik bir aktör olarak güçlendirme hedefi doğrultusunda bilimsel bilgi üretimini teşvik ettiği ve istihbarat alanındaki uzmanlığı akademik temellere dayandırarak geliştirmeyi amaçladığına dikkat çekildi. Ayrıca, Türkiye’nin ulusal ihtiyaçlarına göre şekillenen bir istihbarat topluluğu oluşturma amacının, MİA’nın çalışmalarının temelini oluşturduğu ifade edildi.